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Раздел: Медицина  
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Эффективная летняя диета: минус 10 кг за неделю

Эффективная летняя диета: минус 10 кг за неделюОшеломительного результата можно будет добиться только при строгом соблюдении правил диеты.

Диетологи утверждают, что лето - самое благоприятное время для похудения. Все дело в том, что сейчас рацион питания можно сделать низкокалорийным за счет включения в него свежих фруктов, овощей, ягод и зелени, а не жестко ограничив себя в еде.

То есть, порции пищи могут остаться такими же, как и раньше, или даже больше, но главное - что лежит на вашей тарелке. Такое преимущество позволяет человеку без напряжения выдержать диету и быстро добиться желаемых результатов.

Летняя диета рассчитана на 7 дней, но при наличии большого количества лишнего веса ее можно продлить на все три месяца.

Желательно, увеличить физические нагрузки, а если и не было вообще, то внедрить в свою жизнь, иначе кожа на животе, руках, бедра и лице попросту обвиснет и подтянуть ее потом буде невозможно.

К слову, чтобы вместе с уменьшением веса подтягивалась кожа, нужно не только сидеть на диете и заниматься спортом, а еще и питать ее растительными маслами, делать скрабы с морской солью или молотым кофе, принимать контрастный душ, делать самомассаж. Лучше, если все эти действия вы будете выполнять одновременно.

Правила летней диеты:

День 1 - питьевой, а это значит, что можно пить сколько угодно воды, зеленого или травяного чая, свежеотжатых соков из фруктов/овощей. Очень важно не добавлять в напитки сахар или сахарозаменители.

День 2 - овощной. Разрешено употреблять овощные салаты с зеленью, соком лимона и растительным маслом, но без соли.

День 3 - питьевой.

День 4 - любые фрукты и ягоды.

День 5 - 2 яйца, 150 г отварного куриного филе, 1-2 стакана натурального йогурта.

День 6 - питьевой.

День 7 - 2 яйца, свежий салат, овощной суп.

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Кстати, если перед началом летней диеты у человека имеется ожирение любой степени, то за неделю он может избавиться сразу от 10 кг.
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 Теги: диета, лето, похудение

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Сегодня, 16:28 » Автор: Валерия Янобекова
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