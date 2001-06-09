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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, можно ли повторно кипятить воду

Врачи объяснили, можно ли повторно кипятить водуВажно пить такую кипяченую воду охлажденной, не смешивая ее с сырой.

Много людей волнуются – можно ли повторно кипятить воду, не будет ли это нести вред организму. Ведь бытует мнение, что при повторном кипячении в воде формируются нежелательные соединения. Об этом рассказал врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Во время повторного кипячения в воде действительно образуется потенциально патогенная субстанция – увеличивается доля "тяжелой воды", которая содержит тяжелый изотоп водорода дейтерий. Но эти изменения не являются значительными.

Если перед вторым кипячением вода была охлажденная, то побочные субстанции будут появляться в ней в меньшем количестве, будет меньше солей кальция. При повторном кипячении в воде может появляться осадок, но она лишь становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятная для употребления,
– отметил врач.

Также важно пить такую кипяченую воду охлажденной, не смешивая ее с сырой. Ведь смешивания кипятка с некипяченой водой делает жидкость более насыщенной вредными солями.

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Кроме того, процесс кипячения должен длиться не менее 5 и не дольше 10 минут.

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 Теги: вода, кипящая вода

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Сегодня, 21:49 » Автор: Татьяна Ларина
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