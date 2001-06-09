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Врачи объяснили, можно ли повторно кипятить воду

Врачи объяснили, можно ли повторно кипятить воду

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Врачи объяснили, чем опасна вода, прокипяченная дважды Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.