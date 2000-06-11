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Жаркая погода и специи помогут похудеть
При увеличении температуры на один градус энергетическая ценность употребляемых продуктов уменьшалась на 110 калорий.
Температура воздуха и острая пища влияют на чувство голода: люди начинают потреблять меньше пищи, калорий, - и в итоге худеют. Это показали результаты научной работы американских ученых, которые убеждены, что полученные данные помогут разработать новые способы борьбы с ожирением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Группа научных специалистов на протяжении нескольких лет исследовала взаимосвязь между температурой воздуха и аппетитом. В частности, ученые наблюдали за изменениями в составе сухого пайка американских солдат в зависимости от места их дислокации. Эти военнослужащие направлялись в разные регионы мира, от Арктики до Антарктики. Соответственно, менялись климатические условия местонахождения солдат. Наблюдая за мужчинами и женщинами, исследователи смогли убедились в том, что чем теплее был климат в месте службы, тем меньше люди ели.
«И мужчины, и женщины потребляли на 25% меньше пищи после спортивных тренировок», - рассказали авторы работы.
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Также они выяснили, что люди перестают испытывать чувство голода после употребления острой пищи. Ученые полагают, что специи оказывают стимулирующее действие на особые рецепторы, что в итоге купирует аппетит. Резюмируя итоги наблюдений, специалисты отметили: употребление острой пищи, редкое использование кондиционеров, а также регулярные физические упражнения эффективно помогают избавляться от лишнего весом. Ранее МедикФорум писал о том, что физически слабые люди оказываются более подверженными риску некоторых опасных заболеваний, а также ранней смерти.
Температура воздуха и острая пища влияют на чувство голода: люди начинают потреблять меньше пищи, калорий, - и в итоге худеют. Это показали результаты научной работы американских ученых, которые убеждены, что полученные данные помогут разработать новые способы борьбы с ожирением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
Группа научных специалистов на протяжении нескольких лет исследовала взаимосвязь между температурой воздуха и аппетитом. В частности, ученые наблюдали за изменениями в составе сухого пайка американских солдат в зависимости от места их дислокации. Эти военнослужащие направлялись в разные регионы мира, от Арктики до Антарктики. Соответственно, менялись климатические условия местонахождения солдат. Наблюдая за мужчинами и женщинами, исследователи смогли убедились в том, что чем теплее был климат в месте службы, тем меньше люди ели.
«И мужчины, и женщины потребляли на 25% меньше пищи после спортивных тренировок», - рассказали авторы работы.
Читайте также: Синоптики предрекают Украине жаркое лето
Также они выяснили, что люди перестают испытывать чувство голода после употребления острой пищи. Ученые полагают, что специи оказывают стимулирующее действие на особые рецепторы, что в итоге купирует аппетит. Резюмируя итоги наблюдений, специалисты отметили: употребление острой пищи, редкое использование кондиционеров, а также регулярные физические упражнения эффективно помогают избавляться от лишнего весом. Ранее МедикФорум писал о том, что физически слабые люди оказываются более подверженными риску некоторых опасных заболеваний, а также ранней смерти.
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