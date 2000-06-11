» » Жаркая погода и специи помогут похудеть
Раздел: Медицина  
0

Жаркая погода и специи помогут похудеть

Жаркая погода и специи помогут похудетьПри увеличении температуры на один градус энергетическая ценность употребляемых продуктов уменьшалась на 110 калорий.

Температура воздуха и острая пища влияют на чувство голода: люди начинают потреблять меньше пищи, калорий, - и в итоге худеют. Это показали результаты научной работы американских ученых, которые убеждены, что полученные данные помогут разработать новые способы борьбы с ожирением.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.

Группа научных специалистов на протяжении нескольких лет исследовала взаимосвязь между температурой воздуха и аппетитом. В частности, ученые наблюдали за изменениями в составе сухого пайка американских солдат в зависимости от места их дислокации. Эти военнослужащие направлялись в разные регионы мира, от Арктики до Антарктики. Соответственно, менялись климатические условия местонахождения солдат. Наблюдая за мужчинами и женщинами, исследователи смогли убедились в том, что чем теплее был климат в месте службы, тем меньше люди ели.

«И мужчины, и женщины потребляли на 25% меньше пищи после спортивных тренировок», - рассказали авторы работы.

Читайте также: Синоптики предрекают Украине жаркое лето

Также они выяснили, что люди перестают испытывать чувство голода после употребления острой пищи. Ученые полагают, что специи оказывают стимулирующее действие на особые рецепторы, что в итоге купирует аппетит. Резюмируя итоги наблюдений, специалисты отметили: употребление острой пищи, редкое использование кондиционеров, а также регулярные физические упражнения эффективно помогают избавляться от лишнего весом. Ранее МедикФорум писал о том, что физически слабые люди оказываются более подверженными риску некоторых опасных заболеваний, а также ранней смерти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Жаркая погода, специи, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
     131
     0

Похожие новости по теме

Ученые выявили неожиданное влияние курения на вес человека Ученые выявили неожиданное влияние курения на вес человека

Полученные данные опровергают предыдущую гипотезу.

Диетологи назвали продукты, надолго избавляющие от голода Диетологи назвали продукты, надолго избавляющие от голода

По их утверждению, эффективно блокировать аппетит способны орехи и грибы.

Названо растение, способное контролировать аппетит Названо растение, способное контролировать аппетит

Комплексные наблюдения американских диетологов показали, что мята может стать эффективным средством для борьбы с перееданием и постоянным желанием что-то есть.

Эти продукты помогут справиться со Эти продукты помогут справиться со "зверским" аппетитом

Они долго сохраняют чувство сытости.

Диетологи подсказали, как «обмануть» голодный желудок Диетологи подсказали, как «обмануть» голодный желудок

Эти советы помогут вам похудеть.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх