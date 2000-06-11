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Раздел: Медицина  
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Названа страшная опасность электронных сигарет

Названа страшная опасность электронных сигаретПар от электронных сигарет вреден для организма.

Электронные сигареты могут наносить кровеносным сосудам такие же повреждения, как и болезни сердца. Всё дело в тех химических веществах, которые используются для придания сигаретам особого аромата.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.

Подсластители, которые используются в электронных сигаретах, могут наносить повреждения кровеносным сосудам такой же степени тяжести, как и болезни сердца. Хотя производители утверждают, что пар от электронных сигарет является более здоровой альтернативой, чем табачный дым, многочисленные научные исследования подтверждают, что он всё равно вреден для организма. Использующиеся в этом пару ароматизаторы со вкусом корицы, клубники и банана могут вызывать воспаления в клетках артерий, вен и сердца. Они заставляют организм реагировать точно так же, как и при ранних стадиях болезней сердца, инфарктов и инсультов.

Ученые из Бостонского университета проверили 9 подобных химических веществ, и все они уничтожали клетки кровеносных сосудов. При этом наиболее негативный эффект оказывали подсластители со вкусом ментола, гвоздики, ванили и корицы. Ментоловые и гвоздичные ароматизаторы могли вызывать даже большие повреждения, чем у людей, которые курят обычные сигареты.

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Данные повреждения связаны с тем, что ароматизаторы снижают уровень окиси азота в кровеносных сосудах, из-за чего риск образования тромбов в них существенно возрастает, а способность данных сосудов расширяться для протока крови, напротив, снижается. Всё это приводит к повышению артериального давления. Гипертонии является самым значительным единичным фактором риска инсульта, она также увеличивает опасность инфарктов и других заболеваний.
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 Теги: опасность, сигареты

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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