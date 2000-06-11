Раздел: Медицина
Витамин D может быть «лекарством» от рака
Данный эффект значительнее выражен у женщин, удостоверились исследователи.
Исследование американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения побудило специалистов сделать вывод о том, что более высокие уровни витамина D позволяют добиться значительного снижения риска развития колоректального рака.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Обычно врачи не рекомендуют принимать витамин D специально для профилактики колоректального рака, - но результаты нового научного проекта могут все изменить. Его авторы допускают, что в современных рекомендациях по приему этого витамина его оптимальное для употребления количество ниже, чем это действительно необходимо.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 5 700 случаев колоректального рака и обнаружили любопытную корреляцию между нехваткой витамина D и повышенным риском развития колоректального рака.
«При дефиците витамина D риск появления колоректального рака становится на 31% выше в течение последующих пяти лет», - сообщили исследователи.
Также учеными было замечено, что хорошее здоровье костей (оно также связано с надлежащим уровнем витамина D) коррелирует с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника.
Читайте также: Этот витамин – мощное оружие против рака
Напомним, витамин D содержится в жирной рыбе, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Ученые утверждают, что этот нутриент повышает стойкость организма к опухолям, блокируя общий проход для проникновения раковых клеток.
Исследование американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения побудило специалистов сделать вывод о том, что более высокие уровни витамина D позволяют добиться значительного снижения риска развития колоректального рака.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Обычно врачи не рекомендуют принимать витамин D специально для профилактики колоректального рака, - но результаты нового научного проекта могут все изменить. Его авторы допускают, что в современных рекомендациях по приему этого витамина его оптимальное для употребления количество ниже, чем это действительно необходимо.
В рамках исследования специалисты проанализировали более 5 700 случаев колоректального рака и обнаружили любопытную корреляцию между нехваткой витамина D и повышенным риском развития колоректального рака.
«При дефиците витамина D риск появления колоректального рака становится на 31% выше в течение последующих пяти лет», - сообщили исследователи.
Также учеными было замечено, что хорошее здоровье костей (оно также связано с надлежащим уровнем витамина D) коррелирует с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника.
Читайте также: Этот витамин – мощное оружие против рака
Напомним, витамин D содержится в жирной рыбе, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Ученые утверждают, что этот нутриент повышает стойкость организма к опухолям, блокируя общий проход для проникновения раковых клеток.
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