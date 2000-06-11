Витамин D может быть «лекарством» от рака

Данный эффект значительнее выражен у женщин, удостоверились исследователи.



Исследование американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения побудило специалистов сделать вывод о том, что более высокие уровни витамина D позволяют добиться значительного снижения риска развития колоректального рака.



Об этом пишет



Обычно врачи не рекомендуют принимать витамин D специально для профилактики колоректального рака, - но результаты нового научного проекта могут все изменить. Его авторы допускают, что в современных рекомендациях по приему этого витамина его оптимальное для употребления количество ниже, чем это действительно необходимо.



В рамках исследования специалисты проанализировали более 5 700 случаев колоректального рака и обнаружили любопытную корреляцию между нехваткой витамина D и повышенным риском развития колоректального рака.



«При дефиците витамина D риск появления колоректального рака становится на 31% выше в течение последующих пяти лет», - сообщили исследователи.



Также учеными было замечено, что хорошее здоровье костей (оно также связано с надлежащим уровнем витамина D) коррелирует с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника.



Читайте также: Этот витамин – мощное оружие против рака



Напомним, витамин D содержится в жирной рыбе, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Ученые утверждают, что этот нутриент повышает стойкость организма к опухолям, блокируя общий проход для проникновения раковых клеток.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исследование американских ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения побудило специалистов сделать вывод о том, что более высокие уровни витамина D позволяют добиться значительного снижения риска развития колоректального рака.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru Обычно врачи не рекомендуют принимать витамин D специально для профилактики колоректального рака, - но результаты нового научного проекта могут все изменить. Его авторы допускают, что в современных рекомендациях по приему этого витамина его оптимальное для употребления количество ниже, чем это действительно необходимо.В рамках исследования специалисты проанализировали более 5 700 случаев колоректального рака и обнаружили любопытную корреляцию между нехваткой витамина D и повышенным риском развития колоректального рака.«При дефиците витамина D риск появления колоректального рака становится на 31% выше в течение последующих пяти лет», - сообщили исследователи.Также учеными было замечено, что хорошее здоровье костей (оно также связано с надлежащим уровнем витамина D) коррелирует с 22%-ным снижением риска возникновения рака кишечника.Напомним, витамин D содержится в жирной рыбе, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Ученые утверждают, что этот нутриент повышает стойкость организма к опухолям, блокируя общий проход для проникновения раковых клеток.



