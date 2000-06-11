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Раздел: Медицина  
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Обычные лекарства помогают вылечить рак

Обычные лекарства помогают вылечить ракПрепараты класса статинов обладают свойством понижать содержание в крови липопротеинов.

Ученые предлагают использовать для лечения рака крови статины, популярные препараты, применяющиеся для снижения уровня холестерина в крови. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine, эти препараты способны активизировать процессы, ведущие к апоптозу – гибели опухолевых клеток.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

«Исследователи обнаружили, что статины увеличивают апоптоз в раковых опухолях. В экспериментах на мышах их использование привело к уменьшению лимфомы», – говорится об этом открытии американских биологов.

В частности, ученые смогли убедиться в том, что статины повышают эффективность химиотерапии в борьбе с раком крови. Конкретно, по их мнению, в лечении лимфолейкоза (форма рака крови) может быть эффективным использование препарата симвастатина. Выяснилось, что он повышает лечебное воздействие на организм противоопухолевого препарата венетоклакса, применение симвастатина в опытах на мышах поспособствовало увеличению продолжительности жизни грызунов.

Напомним, что препараты класса статинов обладают свойством понижать содержание в крови липопротеинов – жиров, являющихся факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза. В 2015 году ученые из Университета Питтсбурга уже выступали с заявлением о том, что эти таблетки снижают риск распространения раковых опухолей. Их эксперименты продемонстрировали, что статины способны препятствовать распространению рака в организме даже более эффективно, чем некоторые другие лекарства, специально созданные для этой цели.

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«Клеткам рака необходим холестерин для того чтобы отделяться от первоначальной опухоли, передвигаться по организму и образовывать метастазы. Статины блокируют этот процесс», - заявили тогда научные специалисты.
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 Теги: рак, лекарство

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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