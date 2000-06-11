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Раздел: Медицина  
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Легкий способ бросить храпеть: озвучены главные советы

Легкий способ бросить храпеть: озвучены главные советы Эти рекомендации помогут избавиться от храпа.

Многие люди храпят – если не постоянно, то хотя бы время от времени. В результате плохо спят все – и те, кто храпит, и те, кто пытается уснуть рядом с ними, а ведь недосып крайне вреден для человека. Как избавиться от храпа, что можно сделать? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Закрыть рот

Основной внешний орган дыхания у человека – это нос. Если вы спите с открытым ртом, воздух, который вы вдыхаете, достигая мягких тканей задней части глотки, заставляет их вибрировать с характерным звуком. Около 45% взрослых храпят периодически, 25% — постоянно. Примерно каждый десятый ребенок также храпит, но обычно это проходит годам к семи, когда естественным образом уменьшаются аденоиды. У взрослых ситуация может только ухудшаться, поэтому если вы храпите – обратите внимание на специальные повязки для лица, сделанные, чтобы держать рот закрытым.

…и открыть нос

Если ваши носовые проходы открыты, вы с меньшей вероятностью будете дышать ртом. Алкоголь и курение способствуют заложенности носа, поэтому от них лучше воздержаться, если вы склонны к храпу (ограничить употребление спиртного до двух раз в неделю и не курить за четыре часа до сна). Если же нос уже заложен – поможет специальный спрей на основе, например, морской соли. Если носовые ходы перекрыты в результате травмы, возможно, поможет операция.

Сбросить вес

Храп может быть следствием слишком большого количества жира в районе шеи. Этот жир сдавливает дыхательные пути, создавая затруднения для прохода воздуха. Жировые отложения в этой области более характерны для мужчин, и представители сильного пола храпят чаще, чем женщины.

Проверить прикус

В некоторых случаях к храпу приводит неправильное положение челюсти – ретрогнатия. Если, закрыв рот, вы ощущаете, что нижние зубы расположены далеко сзади по сравнению с верхними – обратитесь к ортодонту для исправления прикуса. Возможно, это поможет справиться и с храпом, так как при правильном положении челюстей язык не будет западать во сне, и дыхательные пути будут свободны.

Повернуться на бок

Спать на боку гораздо полезнее, чем на спине. Этого можно добиться несколькими способами – например, купить специальную подушку или положить что-нибудь неудобное внутрь пижамы или футболки, в которой вы спите (например, теннисный мяч). Последний способ работает примерно так же, как толчок от не могущего заснуть партнера, но он менее травматичен (и менее обиден).

Обратиться к врачу

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Храп может быть симптомом обструктивного апноэ сна – кратковременных остановок дыхания. Это состояние требует медицинского вмешательства.
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 Теги: храп, лечение

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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