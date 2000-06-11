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Раздел: Медицина  
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Ученые сделали неутешительный прогноз о массовом ожирении человечества

Ученые сделали неутешительный прогноз о массовом ожирении человечества Почти четверть населения Земли к 2045 году будет страдать ожирением.

Международная группа ученых предупредила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 22% населения планеты, из-за чего каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Такую статистику специалисты представили на Европейском конгрессе по ожирению в Вене (Австрия).

В ходе исследования, проводимого несколько лет, население стран мира распределялось по возрастным группам и категориям, характеризующим индекс массы тела. Эксперты установили, каким образом с течением времени может измениться доля людей в каждой из категорий.

Кроме того учеными был рассчитан риск развития сахарного диабета в соответствии с данными о генетической предрасположенности к данному недугу, стилю жизни и рациону питания.

Согласно расчетам ученых, за период с 2017 года по 2045 год доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 22%. При этом диабетом за это время начнет болеть на 11,7% больше.

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Отметим, что кроме диабета ожирение повышает риск развития как минимум 11 видов рака, болезней сердца и сосудов, высокого кровяного давления (гипертонии), желчнокаменной болезни, артроза, варикозной болезни, жировой болезни печени (жирового гепатоза) и др.
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 Теги: ожирение, прогноз

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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