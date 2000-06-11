Раздел: Медицина
Ученые сделали неутешительный прогноз о массовом ожирении человечества
Почти четверть населения Земли к 2045 году будет страдать ожирением.
Международная группа ученых предупредила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 22% населения планеты, из-за чего каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такую статистику специалисты представили на Европейском конгрессе по ожирению в Вене (Австрия).
В ходе исследования, проводимого несколько лет, население стран мира распределялось по возрастным группам и категориям, характеризующим индекс массы тела. Эксперты установили, каким образом с течением времени может измениться доля людей в каждой из категорий.
Кроме того учеными был рассчитан риск развития сахарного диабета в соответствии с данными о генетической предрасположенности к данному недугу, стилю жизни и рациону питания.
Согласно расчетам ученых, за период с 2017 года по 2045 год доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 22%. При этом диабетом за это время начнет болеть на 11,7% больше.
Читайте также: Британцы признали активированный уголь опасным для здоровья
Отметим, что кроме диабета ожирение повышает риск развития как минимум 11 видов рака, болезней сердца и сосудов, высокого кровяного давления (гипертонии), желчнокаменной болезни, артроза, варикозной болезни, жировой болезни печени (жирового гепатоза) и др.
Международная группа ученых предупредила, что к 2045 году от ожирения будет страдать 22% населения планеты, из-за чего каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Такую статистику специалисты представили на Европейском конгрессе по ожирению в Вене (Австрия).
В ходе исследования, проводимого несколько лет, население стран мира распределялось по возрастным группам и категориям, характеризующим индекс массы тела. Эксперты установили, каким образом с течением времени может измениться доля людей в каждой из категорий.
Кроме того учеными был рассчитан риск развития сахарного диабета в соответствии с данными о генетической предрасположенности к данному недугу, стилю жизни и рациону питания.
Согласно расчетам ученых, за период с 2017 года по 2045 год доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 22%. При этом диабетом за это время начнет болеть на 11,7% больше.
Читайте также: Британцы признали активированный уголь опасным для здоровья
Отметим, что кроме диабета ожирение повышает риск развития как минимум 11 видов рака, болезней сердца и сосудов, высокого кровяного давления (гипертонии), желчнокаменной болезни, артроза, варикозной болезни, жировой болезни печени (жирового гепатоза) и др.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
133
0
Также советуем посмотреть
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
- Спорт тепер частина пропагандистської машини
- Активист устроил «стриптиз» перед Тимошенко
- О диктаторах-людоедах
- Дело Бабченко: задержан еще один фигурант
- Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
Оставьте свой комментарий