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Раздел: Медицина  
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Эти простые советы помогут не простудиться из-за кондиционера

Эти простые советы помогут не простудиться из-за кондиционера Берегитесь резких перепадов температур и грязного фильтра внутри кондиционера.

С наступлением лета использование кондиционеров помогает людям комфортно пережить жару. Однако вместе с тем существуют риски заболеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знамя Индустрии.

Врачи советуют при использовании кондиционеров следить за чистотой фильтров и самого прибора, особенно тех, которые служат уже долгие годы. В них могут селиться бактерии, достаточно вредные для здоровья, которые могут вызывать легионеллёз, (разновидность пневмонии).

Также необходимо помнить, что мощный холодный поток воздуха не должен дуть прямо на человека. Это правило особенно важно, если человек вернулся с улицы, где температура воздуха превышает отметку 35-40 градусов. Такой перепад может вызывать стрессовый фактор и вызывать болезни.

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Слишком низкие температуры, на которые запрограммирован кондиционер (16-17 градусов), также негативно сказываются на здоровье.
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 Теги: кондиционер, советы, простуда

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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