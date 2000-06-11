Раздел: Медицина
Медики назвали секреты долголетия
Исследователи составили список.
Наблюдения ученых за привычками долгожителей показали: многие из них курили и легко позволяли себе пропустить рюмочку-другую. Какие же секреты лежат в основе долголетия, если даже вредные привычки не мешают людям жить впечатляюще долго?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
В качестве ответа на этот вопрос исследователи составили список факторов, которые сами долгожители оценивают как способствующие «вечной» молодости.
Чувствовать себя молодым. Имеющиеся данные свидетельствуют: люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, в действительности ощущают себя отнюдь не на тот возраст, который указан в их паспорте. Также им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений – они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях, и т.д.
Контролировать вес. Замечено давно: стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением.
Больше двигаться. Посильная регулярная физическая активность – это идеальный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга.
Развиваться. Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, - это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть.
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Уметь «отключаться» и отдыхать. Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится, всегда будут возникать новые задачи и цели. Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться.
Наблюдения ученых за привычками долгожителей показали: многие из них курили и легко позволяли себе пропустить рюмочку-другую. Какие же секреты лежат в основе долголетия, если даже вредные привычки не мешают людям жить впечатляюще долго?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.
В качестве ответа на этот вопрос исследователи составили список факторов, которые сами долгожители оценивают как способствующие «вечной» молодости.
Чувствовать себя молодым. Имеющиеся данные свидетельствуют: люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, в действительности ощущают себя отнюдь не на тот возраст, который указан в их паспорте. Также им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений – они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях, и т.д.
Контролировать вес. Замечено давно: стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением.
Больше двигаться. Посильная регулярная физическая активность – это идеальный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга.
Развиваться. Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, - это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть.
Читайте также: Медики назвали лучший овощ для долголетия
Уметь «отключаться» и отдыхать. Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится, всегда будут возникать новые задачи и цели. Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться.
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