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Раздел: Медицина  
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Медики назвали секреты долголетия

Медики назвали секреты долголетияИсследователи составили список.

Наблюдения ученых за привычками долгожителей показали: многие из них курили и легко позволяли себе пропустить рюмочку-другую. Какие же секреты лежат в основе долголетия, если даже вредные привычки не мешают людям жить впечатляюще долго?

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на МЕДИКФОРУМ.

В качестве ответа на этот вопрос исследователи составили список факторов, которые сами долгожители оценивают как способствующие «вечной» молодости.

Чувствовать себя молодым. Имеющиеся данные свидетельствуют: люди, которые живут долго и выглядят моложе своих лет, в действительности ощущают себя отнюдь не на тот возраст, который указан в их паспорте. Также им свойственны привычки, типичные для более молодых поколений – они следят за модой, поддерживают общение с друзьями, охотно развлекаются и проводят время в компаниях, и т.д.

Контролировать вес. Замечено давно: стройные люди в среднем возрасте и старше выглядят моложе полных сверстников. Целый ряд исследований, проведенных в последнее время, показал: при умеренном потреблении калорий и даже при некотором их дефиците в организме осуществляются физиологические процессы, сопряженные с омоложением.

Больше двигаться. Посильная регулярная физическая активность – это идеальный способ поддерживать сердце в хорошей форме. Здоровое сердце обеспечивает активное кровообращение и снабжение кислородом тканей, благодаря чему улучшается состояние кожи, мозга.

Развиваться. Любопытство к чему-то доселе неизвестному, стремление узнавать новую информацию, обучение разным навыкам, - это то, что не дает застаиваться мозгу, а, значит, не дает быстро стареть.

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Уметь «отключаться» и отдыхать. Постоянное напряжение и нагрузки изнашивают нервную систему, что ускоряет процессы когнитивного старения. Работать постоянно бессмысленно, так как работа все равно никогда не закончится, всегда будут возникать новые задачи и цели. Также что нужно уметь брать паузу и расслабляться.
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 Теги: Медики, секреты, долголетие

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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