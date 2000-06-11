Медики назвали овощи, которые лучше есть приготовленными

Некоторые овощи становятся полезнее.



При отваривании многие овощи отдают в бульон все свои полезные вещества, поэтому их рекомендуют есть сырыми. Но некоторые становятся полезнее, если вы их термически обработаете, так они принесут гораздо больше пользы.



Об этом пишет



Помидоры



Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который помогает организму противостоять онкологическим заболеваниям и улучшает работу сердца. И чем выше температурная обработка томатов, тем больше ликопина они выделяют. Томатный проваренный сок, томатные соусы и пасты, вяленые помидоры – все это огромная польза, которой уступают свежие помидоры.



Капуста



Капуста при отваривании, как раз, отдаст все свои витамины воде, но приготовленная она полезней сырой. Ее можно протушить или приготовить на пару – так антиоксиданты и каротин, которыми богата капуста, сохранятся. Еще один способ увеличить пользу капусты – заквасить ее – так вы получите недорогой салат, в котором много витамина С.



Морковь



В моркови много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он борется с морщинами и способствует здоровью глаз. Тепловая обработка моркови с добавлением жиров повышает ее ценность, а витамин А, как жирорастворимый, усваивается гораздо лучше.



Свекла



Свекла в сыром виде очень полезна, особенно из-за содержания в ней антоцианов и флавоноидов. Но вот из вареной свеклы минералы усваиваются организмом легче, да и лечебный слабительный эффект дает именно вареный овощ: очищается печень, кровь и почки.



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Шпинат



Шпинат содержит такие элементы, как кальций, железо, магний, бета-каротин, лютеин и множество антиоксидантов. Те, кто делают начинку для пирогов из шпината, даже не подозревают, что значительно повышают шансы на усвоение всех этих полезных нутриентов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter При отваривании многие овощи отдают в бульон все свои полезные вещества, поэтому их рекомендуют есть сырыми. Но некоторые становятся полезнее, если вы их термически обработаете, так они принесут гораздо больше пользы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.ua ПомидорыПомидоры содержат антиоксидант ликопин, который помогает организму противостоять онкологическим заболеваниям и улучшает работу сердца. И чем выше температурная обработка томатов, тем больше ликопина они выделяют. Томатный проваренный сок, томатные соусы и пасты, вяленые помидоры – все это огромная польза, которой уступают свежие помидоры.КапустаКапуста при отваривании, как раз, отдаст все свои витамины воде, но приготовленная она полезней сырой. Ее можно протушить или приготовить на пару – так антиоксиданты и каротин, которыми богата капуста, сохранятся. Еще один способ увеличить пользу капусты – заквасить ее – так вы получите недорогой салат, в котором много витамина С.МорковьВ моркови много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он борется с морщинами и способствует здоровью глаз. Тепловая обработка моркови с добавлением жиров повышает ее ценность, а витамин А, как жирорастворимый, усваивается гораздо лучше.СвеклаСвекла в сыром виде очень полезна, особенно из-за содержания в ней антоцианов и флавоноидов. Но вот из вареной свеклы минералы усваиваются организмом легче, да и лечебный слабительный эффект дает именно вареный овощ: очищается печень, кровь и почки.ШпинатШпинат содержит такие элементы, как кальций, железо, магний, бета-каротин, лютеин и множество антиоксидантов. Те, кто делают начинку для пирогов из шпината, даже не подозревают, что значительно повышают шансы на усвоение всех этих полезных нутриентов.



