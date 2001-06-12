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Раздел: Медицина  
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Эти шесть советов сохранят здоровье вашего сердца

Эти шесть советов сохранят здоровье вашего сердцаЗаболевания сердца и сосудов на сегодняшний день считаются наиболее распространенными.

Практически каждый второй пожилой человек имеет проблемы с сердцем. Но врачи бьют тревогу не поэтому, а из-за того, что в последнее время с сердечными недугами все чаще стали сталкиваться молодые люди и те, кому немного за 30.

Причин для развития болезней сердца очень много. Медики выделяют следующие: ожирение, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, стрессы и хронический недосып.

Кардиологи дали всего шесть рекомендаций, которые помогут вам сохранить свое сердце здоровым:

1. Контролировать артериальное давление. особенно это касается тех, у кого ранее уже наблюдались скачки давления.

2. Исключить из рациона питания насыщенные жиры. Эти вещества способствуют быстрому набору избыточной массы тела, что неблагоприятно для здоровья в целом.

3. Избегать трансжиров. Пища, обогащенная трансжирами, считается токсичной, поэтому к выбору продуктов и блюд нужно подходить более осознанно. Трансжиры забивают сосуды и печень, а из-за этого нарушается кровообращение и обменные процессы в организме.

4. Налегать на клетчатку и витамины. Пищевые волокна эффективно очищают сосуды и кишечник от токсинов, заботясь не только о сердечно-сосудистой системе, но и обо всех внутренних органах, от работы которых зависит самочувствие человека.

5. Полноценно отдыхать и спать не менее 7 часов каждую ночь. Организм и каждая его клеточка должны успевать восстанавливаться, а сделать это они могут только тогда, когда человек спит. Если же вы регулярно не высыпаетесь, то рано или поздно ваш организм даст сбой и в первую очередь может пострадать как раз сердце.

6. Больше двигаться. Тренировка сердечной мышцы - это один из самых простых методов сохранения здоровья сердца. Он абсолютно бесплатный, правда, требует немного усилий и времени.

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Выполняя эти правила ежедневно, вы можете быть спокойны за здоровье своего сердца и сосудов.
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 Теги: сердце, здоровье, советы

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Сегодня, 09:54 » Автор: Валерия Янобекова
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