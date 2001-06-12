Раздел: Медицина
Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед
Лучше уж употреблять их вечером, а особенно тем, кто страдает от бессонницы.
Если плотно поесть в обед, то обязательно захочется вздремнуть, но как же быть, если осталась ровно половина рабочего дня? Не есть совсем - не вариант, ведь тогда нарушится обмен веществ и могут появиться проблемы со здоровьем.
Оказывается, некоторые продукты способны вызывать сонливость и действовать на мозг человека, как снотворное.
Что эксперты не советуют есть в обед, чтобы не уснуть:
Банан - эти сладкие фрукты богаты на калий и магний, которые обладают успокаивающим эффектом, за счет чего человеку после съеденного банана может захотеться спать.
Тыквенные семечки - являются источником магния, кальция и аминокислоты триптофан, поэтому они оказывают тройное воздействие на организм человека и через несколько минут после их употребления он может начать зевать.
Молочные продукты - обогащены триптофаном и кальцием, которые при взаимодействии друг с другом оказывают на организм снотворный эффект.
Грецкие орехи - провоцирует усиленного производство мелатонина в крови, из-за чего употреблять этот вид орехом медики не советуют в большом количестве.
Миндаль - содержит аминокислоту триптофан, которая повышает производство гормона сна в организме.
Во всех этих продуктах, как мы видим, содержатся вещества, способствующие тому, чтобы человеку, который их съел, захотелось спать.
Помимо отказа от перечисленных выше продуктов в обеденном меню, диетологи советуют просто не переедать, чтобы желание уснуть здесь и сейчас не преследовало в рабочее время.
Умывание холодной водой отлично бодрит, так что если вы вдруг захотели спать и советы диетологов вас не спасли, отправляйтесь в уборную комнату и умывайтесь.
Читайте также: Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева
Еще эксперты рекомендуют оставить 10-15 минут обеденного перерыва на то, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Правда, если на улице стоит жара, то лучше пройтись по охлажденному офису, а потом вернуться на рабочее место.
Если плотно поесть в обед, то обязательно захочется вздремнуть, но как же быть, если осталась ровно половина рабочего дня? Не есть совсем - не вариант, ведь тогда нарушится обмен веществ и могут появиться проблемы со здоровьем.
Оказывается, некоторые продукты способны вызывать сонливость и действовать на мозг человека, как снотворное.
Что эксперты не советуют есть в обед, чтобы не уснуть:
Банан - эти сладкие фрукты богаты на калий и магний, которые обладают успокаивающим эффектом, за счет чего человеку после съеденного банана может захотеться спать.
Тыквенные семечки - являются источником магния, кальция и аминокислоты триптофан, поэтому они оказывают тройное воздействие на организм человека и через несколько минут после их употребления он может начать зевать.
Молочные продукты - обогащены триптофаном и кальцием, которые при взаимодействии друг с другом оказывают на организм снотворный эффект.
Грецкие орехи - провоцирует усиленного производство мелатонина в крови, из-за чего употреблять этот вид орехом медики не советуют в большом количестве.
Миндаль - содержит аминокислоту триптофан, которая повышает производство гормона сна в организме.
Во всех этих продуктах, как мы видим, содержатся вещества, способствующие тому, чтобы человеку, который их съел, захотелось спать.
Помимо отказа от перечисленных выше продуктов в обеденном меню, диетологи советуют просто не переедать, чтобы желание уснуть здесь и сейчас не преследовало в рабочее время.
Умывание холодной водой отлично бодрит, так что если вы вдруг захотели спать и советы диетологов вас не спасли, отправляйтесь в уборную комнату и умывайтесь.
Читайте также: Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева
Еще эксперты рекомендуют оставить 10-15 минут обеденного перерыва на то, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Правда, если на улице стоит жара, то лучше пройтись по охлажденному офису, а потом вернуться на рабочее место.
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