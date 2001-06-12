Специальная диета для тех, кто хочет отсрочить менопаузу

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Менопауза для женщины - это не только очередной этап взросления, а в данном случае - старения, но еще и полная гормональная перестройка организма.Как правило, вхождение в период менопаузы сопровождается такими неприятными симптомами, как: приливы, лишний вес, перепады настроения, снижение либидо и так далее.Медики убеждены, что питанием можно немного отсрочить естественное старение организма, впрочем, как и ускорить его, если потреблять не те продукты, которые советуют есть врачи.Ученые из США проводили несколько исследований, в результате которых смогли прийти к выводу, что регулярное употребление женщиной жирной рыбы, бобовых, а также продуктов, богатых витаминами группы В, способствует небольшой, но все-таки отсрочке климакса.По мнению исследователей, питаясь перечисленными продуктами, женщина сможет еще 3-4 года не остерегаться наступления менопаузы вместе с ее неприятными симптомами.Женщины, соблюдающие вегетарианскую или веганскую диету, рискуют столкнуться с климаксом гораздо раньше, чем могли бы себе предположить. Оказывается, все дело в дефиците жирных кислот и переизбытке клетчатки, за счет чего нарушается гормональный фон и может наступить ранний климакс.Поэтому медики не советуют совсем отказываться от продуктов животного происхождения, оставив в рационе хотя бы рыбу и морепродукты.К слову, по данным американских ученых,женщины, которые налегают на рис и макароны, наоборот, провоцируют более раннее старение организма.