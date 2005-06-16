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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, способные защитить от инсульта и инфаркта

Названы продукты, способные защитить от инсульта и инфарктаОни полезны для сердца и сосудов.

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными в Украине. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В свой рацион нужно включить помидоры. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.

Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.

В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов. Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.

Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.

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Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.
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 Теги: инсульт, инфаркт

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Сегодня, 17:00 » Автор: Анна Мартынова
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