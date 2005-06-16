Раздел: Медицина
Названы продукты, способные защитить от инсульта и инфаркта
Они полезны для сердца и сосудов.
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными в Украине. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В свой рацион нужно включить помидоры. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.
Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.
В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов. Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.
Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.
Читайте также: Названы продукты, способные заменить зубную пасту
Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными в Украине. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В свой рацион нужно включить помидоры. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.
Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.
В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов. Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.
Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.
Читайте также: Названы продукты, способные заменить зубную пасту
Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.
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