Раздел: Медицина
Это блюдо существенно повышает риск возникновения рака
Сегодня речь пойдет о хот-доге, то есть о "горячей собаке".
Слово "хот-дог" мы будем использовать в его традиционном смысле - бутерброд с сосиской или колбаской. Нас интересует то, из чего делают сосиску, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.
Сложно устоять перед традиционным американским угощением - хот-догами. Они и правда очень вкусные. Но полезные ли?
Сосиски к хот-догам изготавливают из свинины, говядины и курицы. Это в идеале.
Кроме мяса, в сосиски кладут такие субпродукты, как сердце, почки, печень. Вот с чего начинается весь процесс:
Все эти обрезки пойдут на фарш для сосисок.
Огромная мясорубка-куттер перемалывает сырье.
Вся эта масса мяса сбрасывается в чан, где её сдабривают приправами. Вам все еще хочется полакомиться сосисками?
В перемолотое мясо добавляют жидкость - чтобы довести массу до однородности.
Обязательный ингредиент - кукурузный сироп. Он придает мясному продукту сладость, а также делает его более сочным.
Этой мерзкой на вид массой наполняют оболочки для сосисок.
На специальную насадку -вакуумный шприц- одевают кишку, и машинка заполняет ее фаршем.
Ну вот и всем знакомые нам сосиски.
А теперь то, ради чего мы собрались! Диетологи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что регулярное употребление хот-догов приводит к развитию рака.
Всего один хот-дог может увеличить риск колоректального рака на 21%.
Читайте также: Ученые выяснили, что ожирение увеличивает риск возникновения рака
Как предупредить болезнь? Урезать количество красного мяса и обработанных мясных продуктов в рационе, или же вообще отказаться от их употребления.
Слово "хот-дог" мы будем использовать в его традиционном смысле - бутерброд с сосиской или колбаской. Нас интересует то, из чего делают сосиску, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.
Сложно устоять перед традиционным американским угощением - хот-догами. Они и правда очень вкусные. Но полезные ли?
Сосиски к хот-догам изготавливают из свинины, говядины и курицы. Это в идеале.
Кроме мяса, в сосиски кладут такие субпродукты, как сердце, почки, печень. Вот с чего начинается весь процесс:
Все эти обрезки пойдут на фарш для сосисок.
Огромная мясорубка-куттер перемалывает сырье.
Вся эта масса мяса сбрасывается в чан, где её сдабривают приправами. Вам все еще хочется полакомиться сосисками?
В перемолотое мясо добавляют жидкость - чтобы довести массу до однородности.
Обязательный ингредиент - кукурузный сироп. Он придает мясному продукту сладость, а также делает его более сочным.
Этой мерзкой на вид массой наполняют оболочки для сосисок.
На специальную насадку -вакуумный шприц- одевают кишку, и машинка заполняет ее фаршем.
Ну вот и всем знакомые нам сосиски.
А теперь то, ради чего мы собрались! Диетологи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что регулярное употребление хот-догов приводит к развитию рака.
Всего один хот-дог может увеличить риск колоректального рака на 21%.
Читайте также: Ученые выяснили, что ожирение увеличивает риск возникновения рака
Как предупредить болезнь? Урезать количество красного мяса и обработанных мясных продуктов в рационе, или же вообще отказаться от их употребления.
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