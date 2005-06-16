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Раздел: Медицина  
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Это блюдо существенно повышает риск возникновения рака

Это блюдо существенно повышает риск возникновения рака Сегодня речь пойдет о хот-доге, то есть о "горячей собаке".

Слово "хот-дог" мы будем использовать в его традиционном смысле - бутерброд с сосиской или колбаской. Нас интересует то, из чего делают сосиску, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOboz.

Сложно устоять перед традиционным американским угощением - хот-догами. Они и правда очень вкусные. Но полезные ли?

Сосиски к хот-догам изготавливают из свинины, говядины и курицы. Это в идеале.

Кроме мяса, в сосиски кладут такие субпродукты, как сердце, почки, печень. Вот с чего начинается весь процесс:

Все эти обрезки пойдут на фарш для сосисок.

Огромная мясорубка-куттер перемалывает сырье.

Вся эта масса мяса сбрасывается в чан, где её сдабривают приправами. Вам все еще хочется полакомиться сосисками?

В перемолотое мясо добавляют жидкость - чтобы довести массу до однородности.

Обязательный ингредиент - кукурузный сироп. Он придает мясному продукту сладость, а также делает его более сочным.

Этой мерзкой на вид массой наполняют оболочки для сосисок.

На специальную насадку -вакуумный шприц- одевают кишку, и машинка заполняет ее фаршем.

Ну вот и всем знакомые нам сосиски.

А теперь то, ради чего мы собрались! Диетологи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что регулярное употребление хот-догов приводит к развитию рака.

Всего один хот-дог может увеличить риск колоректального рака на 21%.

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Как предупредить болезнь? Урезать количество красного мяса и обработанных мясных продуктов в рационе, или же вообще отказаться от их употребления.
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Сегодня, 20:15 » Автор: Алена Шимко
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