Раздел: Медицина
Как повысить уровень эндорфинов в крови: проверенные методы
Медики подсказали, как вернуть ощущение радости в свою жизнь.
Уровень гормонов эндорфинов может снизиться по разным причинам, но когда это происходит - жизнь становится скучной, неинтересной и невыносимой.
Так не далеко и до депрессивного расстройства, а потому врачи советуют каждому самостоятельно регулировать уровень эндорфинов. Держать под контролем гормоны, отвечающие за ощущения радости и счастья, довольно просто:
1. Есть блюда, которые приносят гастрономическое удовольствие.
2. Регулярно заниматься спортом.
3. Вести активную половую жизнь и это касается не только мужчин, но и женщин.
4. Научиться расслабляться и медитировать.
5. Не менее 2 часов в день проводить время на свежем воздухе.
6. Пройти курс массажа и повторять его хотя бы 2-3 раза в год.
7. Найти для себя хобби и заниматься им, получая эмоции удовлетворения, каждый раз, когда на душе "скребутся кошки".
Читайте также: Ученые выявили новый тип депрессии
Выполнение вышеперечисленных рекомендаций от медиков поможет сохранять баланс гормонов и здоровье в целом.
Уровень гормонов эндорфинов может снизиться по разным причинам, но когда это происходит - жизнь становится скучной, неинтересной и невыносимой.
Так не далеко и до депрессивного расстройства, а потому врачи советуют каждому самостоятельно регулировать уровень эндорфинов. Держать под контролем гормоны, отвечающие за ощущения радости и счастья, довольно просто:
1. Есть блюда, которые приносят гастрономическое удовольствие.
2. Регулярно заниматься спортом.
3. Вести активную половую жизнь и это касается не только мужчин, но и женщин.
4. Научиться расслабляться и медитировать.
5. Не менее 2 часов в день проводить время на свежем воздухе.
6. Пройти курс массажа и повторять его хотя бы 2-3 раза в год.
7. Найти для себя хобби и заниматься им, получая эмоции удовлетворения, каждый раз, когда на душе "скребутся кошки".
Читайте также: Ученые выявили новый тип депрессии
Выполнение вышеперечисленных рекомендаций от медиков поможет сохранять баланс гормонов и здоровье в целом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
639
0
Также советуем посмотреть
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
- На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
- Познакомьтесь: аудитор Жебривский
- Уфологи разглядели гуманоида в отражении скафандра
- Миротворці: Росія тягне паузу
- На Донбассе ранены три бойца ВСУ
- Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
- Прикольные фотки «чудиков», которых можно встретить в транспорте
- Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
- Милые коты, которые не могут расстаться с собаками
- В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
- Забавные фотки, способные развеять плохое настроение
- Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов
- Боевики «ДНР» насмешили своими «достижениями»
- Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой
- Партії підуть на вибори з фінансами з підтверджених джерел
- «Хищник» оседлал «Чужого»: байкер развеселил креативным костюмом
- На цепи: питона настигла «карма» за съеденную собаку
- Всесильний «Юра Єнакіївський» отримав ляпас
- Новий курс України: перезаснування як воно є
- В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
- В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
- В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
- Сандерса считают одним из вероятных кандидатов на президентский пост
- Україні доведеться пережити дві виборчих кампанії
- Суровый кот насмешил Сеть, нокаутировав плюшевую игрушку
- Жебривский понял, что лучше вовремя уйти самому
- Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
- Іван Драч – це частина мого життя
Оставьте свой комментарий