Как повысить уровень эндорфинов в крови: проверенные методы

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Уровень гормонов эндорфинов может снизиться по разным причинам, но когда это происходит - жизнь становится скучной, неинтересной и невыносимой.Так не далеко и до депрессивного расстройства, а потому врачи советуют каждому самостоятельно регулировать уровень эндорфинов. Держать под контролем гормоны, отвечающие за ощущения радости и счастья, довольно просто:1. Есть блюда, которые приносят гастрономическое удовольствие.2. Регулярно заниматься спортом.3. Вести активную половую жизнь и это касается не только мужчин, но и женщин.4. Научиться расслабляться и медитировать.5. Не менее 2 часов в день проводить время на свежем воздухе.6. Пройти курс массажа и повторять его хотя бы 2-3 раза в год.7. Найти для себя хобби и заниматься им, получая эмоции удовлетворения, каждый раз, когда на душе "скребутся кошки".Выполнение вышеперечисленных рекомендаций от медиков поможет сохранять баланс гормонов и здоровье в целом.