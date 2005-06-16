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Раздел: Медицина  
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Как повысить уровень эндорфинов в крови: проверенные методы

Как повысить уровень эндорфинов в крови: проверенные методыМедики подсказали, как вернуть ощущение радости в свою жизнь.

Уровень гормонов эндорфинов может снизиться по разным причинам, но когда это происходит - жизнь становится скучной, неинтересной и невыносимой.

Так не далеко и до депрессивного расстройства, а потому врачи советуют каждому самостоятельно регулировать уровень эндорфинов. Держать под контролем гормоны, отвечающие за ощущения радости и счастья, довольно просто:

1. Есть блюда, которые приносят гастрономическое удовольствие.

2. Регулярно заниматься спортом.

3. Вести активную половую жизнь и это касается не только мужчин, но и женщин.

4. Научиться расслабляться и медитировать.

5. Не менее 2 часов в день проводить время на свежем воздухе.

6. Пройти курс массажа и повторять его хотя бы 2-3 раза в год.

7. Найти для себя хобби и заниматься им, получая эмоции удовлетворения, каждый раз, когда на душе "скребутся кошки".

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Выполнение вышеперечисленных рекомендаций от медиков поможет сохранять баланс гормонов и здоровье в целом.
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 Теги: эндорфины, методы

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Сегодня, 10:42 » Автор: Валерия Янобекова
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