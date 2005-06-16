» » Ученые рассказали, как задержать старение мозга
Раздел: Медицина  
0

Ученые рассказали, как задержать старение мозга

Ученые рассказали, как задержать старение мозгаНесколько рекомендаций помогут вам оставаться в здравом уме в любом возрасте.

С годами в головном мозге, как и во всем человечком организме, происходят изменения. Поначалу, они мало заметны, но с каждым годом человек может замечать, что ему уже не так легко запоминается новая информация, например, имена людей и их мобильные номера.

Чтобы отсрочить старение мозга, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни - полноценно питаться, быть физически активным, не иметь вредных привычек. Но это общие правила, а ученые вывели пять советов, которые задержат возрастные изменения на несколько лет:

1. Много читать и заучивать на память стихотворения классиков. Это тренирует вашу память и развивает интеллект, что мега-полезно для мозга.

2. Похудеть, если имеется лишний вес, а в случае, когда вы не страдаете от ожирения, нужно просто поддерживать форму, соблюдая принципы ЗОЖ.

3. Забыть о прошлом и стараться не погружаться в негативные мысли. Высокий уровень гормона стресса в организме очень вреден, он буквально уничтожает здоровые клетки и способствует раннему старению.

4. Спать по 7-9 часов за ночь, чтобы чувствовать себя отлично и не ввергать свой организм в стресс от недосыпа.

5. Тренироваться каждый день - это полезно не только для мозга, но и для сердца и всего организма в целом. Неважно, в какое время состоится тренировка и чем именно вы будете заниматься, главное - не прекращать этого делать ни под каким предлогом.

Читайте также: Названы семь полезных свойств миндальных орехов

Возьмите на вооружение рекомендации ученых и ваш мозг останется молодым, не смотря на возраст.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мозг, старение, отсрочка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:57 » Автор: Валерия Янобекова
     1158
     0

Похожие новости по теме

Названы продукты, способные предотвратить раннее старение Названы продукты, способные предотвратить раннее старение

Ученые советуют употреблять эти продукты каждый день.

Ученые назвали сок, омолаживающий клетки мозга Ученые назвали сок, омолаживающий клетки мозга

Сок из этого овоща стоит копейки, а польза от него колоссальная.

Семь способов сохранить ясность ума до глубокой старости Семь способов сохранить ясность ума до глубокой старости

С течением времени ухудшается состояние клеток мозга.

Семь эффективных советов для продуктивной работы мозга Семь эффективных советов для продуктивной работы мозга

Специалисты рассказали, как быстро активизировать свой мозг, не обращаясь при этом к медикам и не принимая лекарственных препаратов.

Семь полезных советов для улучшения мозговой деятельности Семь полезных советов для улучшения мозговой деятельности

В современном мире очень важно поддерживать высокий тонус мозговой деятельности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх