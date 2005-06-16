Раздел: Медицина
Ученые рассказали, как задержать старение мозга
Несколько рекомендаций помогут вам оставаться в здравом уме в любом возрасте.
С годами в головном мозге, как и во всем человечком организме, происходят изменения. Поначалу, они мало заметны, но с каждым годом человек может замечать, что ему уже не так легко запоминается новая информация, например, имена людей и их мобильные номера.
Чтобы отсрочить старение мозга, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни - полноценно питаться, быть физически активным, не иметь вредных привычек. Но это общие правила, а ученые вывели пять советов, которые задержат возрастные изменения на несколько лет:
1. Много читать и заучивать на память стихотворения классиков. Это тренирует вашу память и развивает интеллект, что мега-полезно для мозга.
2. Похудеть, если имеется лишний вес, а в случае, когда вы не страдаете от ожирения, нужно просто поддерживать форму, соблюдая принципы ЗОЖ.
3. Забыть о прошлом и стараться не погружаться в негативные мысли. Высокий уровень гормона стресса в организме очень вреден, он буквально уничтожает здоровые клетки и способствует раннему старению.
4. Спать по 7-9 часов за ночь, чтобы чувствовать себя отлично и не ввергать свой организм в стресс от недосыпа.
5. Тренироваться каждый день - это полезно не только для мозга, но и для сердца и всего организма в целом. Неважно, в какое время состоится тренировка и чем именно вы будете заниматься, главное - не прекращать этого делать ни под каким предлогом.
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Возьмите на вооружение рекомендации ученых и ваш мозг останется молодым, не смотря на возраст.
С годами в головном мозге, как и во всем человечком организме, происходят изменения. Поначалу, они мало заметны, но с каждым годом человек может замечать, что ему уже не так легко запоминается новая информация, например, имена людей и их мобильные номера.
Чтобы отсрочить старение мозга, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни - полноценно питаться, быть физически активным, не иметь вредных привычек. Но это общие правила, а ученые вывели пять советов, которые задержат возрастные изменения на несколько лет:
1. Много читать и заучивать на память стихотворения классиков. Это тренирует вашу память и развивает интеллект, что мега-полезно для мозга.
2. Похудеть, если имеется лишний вес, а в случае, когда вы не страдаете от ожирения, нужно просто поддерживать форму, соблюдая принципы ЗОЖ.
3. Забыть о прошлом и стараться не погружаться в негативные мысли. Высокий уровень гормона стресса в организме очень вреден, он буквально уничтожает здоровые клетки и способствует раннему старению.
4. Спать по 7-9 часов за ночь, чтобы чувствовать себя отлично и не ввергать свой организм в стресс от недосыпа.
5. Тренироваться каждый день - это полезно не только для мозга, но и для сердца и всего организма в целом. Неважно, в какое время состоится тренировка и чем именно вы будете заниматься, главное - не прекращать этого делать ни под каким предлогом.
Читайте также: Названы семь полезных свойств миндальных орехов
Возьмите на вооружение рекомендации ученых и ваш мозг останется молодым, не смотря на возраст.
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