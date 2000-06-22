Раздел: Медицина
Названы продукты, которые борются с онкозаболеваниями
Их нужно регулярно употреблять.
Некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Зерна чиа обогащеные белком, пишет Men's Life. Они обогащены антиоксидантами – квецетином, кемпферолом и хлорогеновой кислотой, что является хорошей профилактикой рака легких и предстательной железы.
Препятствует образованию опухоли в мочевом пузыре, печени, легких и толстой кишке брюссельская капуста. Все из-за вещества индол и изотиоцианаты. Этот продукт обогащен витамином С и альфа-линоленовой кислотой.
Из-за огромного количества антиоксидантов грецкий орех получил название "суперорех". Этот плод очень богат альфа-линоленовой кислотой. Это незаменимая жирная кислота, которая снижает вероятность рака толстой кишки. Полифенолы, содержащиеся в грецких орехах, являются эффективным средством против рака предстательной железы.
Артишоковые растения богаты полифенолами, которые уничтожают колоректальный рак. Этот продукт является эффективным профилактическим средством против роста раковых клеток.
Читайте также: Названы продукты, которые вызывают стресс
Черника, собранная в лесу, очень богата антиоксидантами. А пурпурного цвета ей придают флавоноиды. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде, являются сильным антиоксидантом. Она имеет самую высокую "полную антиоксидантную способность".
В кожуре красного винограда содержится одно из самых известных противораковых соединений. Это ресвератрол, который подавляет клетки, вызывающие рак.
Некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Зерна чиа обогащеные белком, пишет Men's Life. Они обогащены антиоксидантами – квецетином, кемпферолом и хлорогеновой кислотой, что является хорошей профилактикой рака легких и предстательной железы.
Препятствует образованию опухоли в мочевом пузыре, печени, легких и толстой кишке брюссельская капуста. Все из-за вещества индол и изотиоцианаты. Этот продукт обогащен витамином С и альфа-линоленовой кислотой.
Из-за огромного количества антиоксидантов грецкий орех получил название "суперорех". Этот плод очень богат альфа-линоленовой кислотой. Это незаменимая жирная кислота, которая снижает вероятность рака толстой кишки. Полифенолы, содержащиеся в грецких орехах, являются эффективным средством против рака предстательной железы.
Артишоковые растения богаты полифенолами, которые уничтожают колоректальный рак. Этот продукт является эффективным профилактическим средством против роста раковых клеток.
Читайте также: Названы продукты, которые вызывают стресс
Черника, собранная в лесу, очень богата антиоксидантами. А пурпурного цвета ей придают флавоноиды. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде, являются сильным антиоксидантом. Она имеет самую высокую "полную антиоксидантную способность".
В кожуре красного винограда содержится одно из самых известных противораковых соединений. Это ресвератрол, который подавляет клетки, вызывающие рак.
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