Врачи советуют не есть эти продукты в жару

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Самые популярные летние продукты, которые охлаждают в жару и при этом обеспечивают гастрономическое удовольствие, это - мороженое и молочный коктейль.Многие будут удивлены, но врачи не советуют их есть слишком часто. Также, большую роль играет то, качественный продукт попал вам в руки или нет.На том факте, что большинство производителей мороженого не соблюдают нормы производства и добавляют в продукт насыщенные жиры, можем даже не останавливаться.Гораздо более опасно, когда мороженое неправильно хранят или размораживают и замораживают снова.Как только температура хранения мороженого поднимается и оно начинает таять, в нем стремительно размножаются споры бактерий, которые могут стать причиной пищевого отравления.Если вы видите, что упаковка мороженого повреждена или оно само выглядит так, будто его помяли, луче отказаться от такого продукта.Любимое лакомство не только детей, но и взрослых, может уложить вас на больничную койку с отравлением.Все дело в том, что помимо несвежего или ранее растаявшего, а значит потенциально опасного, мороженого, продавец может использовать испорченное молоко.К слову, на жаре в открытых палатках, где продают молочные коктейли, аппарат для приготовления напитка ничем не закрыт и редко кто его дезинфицирует после каждого выполненного заказа, а на нем в это время размножаются бактерии из воздуха.