Раздел: Медицина
Эти продукты помогут утолить жажду
Наводнять организм можно не только водой, но и фруктами и овощами.
Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.
В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.
Читайте также: Полезные для здоровья напитки, утоляющие жажду
Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.
Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.
В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.
Читайте также: Полезные для здоровья напитки, утоляющие жажду
Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.
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