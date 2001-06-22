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Раздел: Медицина  
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Эти продукты помогут утолить жажду

Эти продукты помогут утолить жаждуНаводнять организм можно не только водой, но и фруктами и овощами.

Диетолог Светлана Фус опубликовала рейтинг продуктов, которые содержат наибольшее количество жидкости в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В жаркие дни больше всего насытит организм водой огурец – до 96%, второе место занимает кабачок. Помидор содержит 93% воды, поэтому его тоже нужно часто употреблять. Помочь утолить жажду может арбуз и редиска.

В брокколи, болгарском перце и грейпфруте содержится 91% воды. Последними, но не менее полезными в рейтинге идут клубника и дыня.

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Диетолог отметила, что даже при употреблении этих фруктов, человек должен соблюдать увеличенный питьевой режим.

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 Теги: продукты, жажда

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Сегодня, 18:34 » Автор: Татьяна Ларина
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