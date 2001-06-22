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Раздел: Медицина  
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Названа полезная для сердца доза кофе

Названа полезная для сердца доза кофеВещество улучшает функции эндотелиальных клеток.

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Исследователи определили, что защитный эффект достигается при поступлении в организм за день кофеина в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе. Вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Одну из главных ролей в этом механизме играет белок, называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.

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Показано, что p27 присутствует в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. Кофеин вызывает активное поступление p27 в митохондрии и, как продемонстрировали ученые, снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением грызунов.
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 Теги: кофе, сердце

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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