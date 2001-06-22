Раздел: Медицина
Названа полезная для сердца доза кофе
Вещество улучшает функции эндотелиальных клеток.
Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Исследователи определили, что защитный эффект достигается при поступлении в организм за день кофеина в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе. Вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Одну из главных ролей в этом механизме играет белок, называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.
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Показано, что p27 присутствует в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. Кофеин вызывает активное поступление p27 в митохондрии и, как продемонстрировали ученые, снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением грызунов.
Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Исследователи определили, что защитный эффект достигается при поступлении в организм за день кофеина в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе. Вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Одну из главных ролей в этом механизме играет белок, называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.
Читайте также: Названа самая полезная диета для здоровья сердца
Показано, что p27 присутствует в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. Кофеин вызывает активное поступление p27 в митохондрии и, как продемонстрировали ученые, снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением грызунов.
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