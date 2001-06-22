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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже на ночь

Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже на ночьОни не испортят фигуру.

Многие девушки, желающие похудеть без лишних усилий, предпочитают голодать. Особенно по вечерам. Однако, диетологи утверждают, что правильные, легкие перекусы после насыщенного дня полезны как для фигуры, так и для здоровья в целом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В списке продуктов, которыми ты легко можешь перекусить вечером: нежирные молочные продукты, мясо птицы, мюсли, орешки (не более 40 грамм), печеные яблоки, хумус, каши на воде. Эти продукты хорошо сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, ускоряют метаболизм, утоляют голод и питают организм необходимыми микроэлементами.

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Впрочем, важно помнить, что мясо птицы переваривается желудком примерно полтора часа, поэтому не стоит злоупотреблять им за 5 минут до того, как отправиться в кровать. А вечерние каши и мюсли не навредят твоей фигуре, только если будут приготовлены без добавления молока и большого количества сахара.
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 Теги: продукты, диета

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Сегодня, 10:56 » Автор: Анна Мартынова
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