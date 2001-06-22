Раздел: Медицина
Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь
На 5% улучшается работа сердца.
Кофе оказался чуть ли не самым идеальным «суперфудом» в мире. Ученые выяснили, что если пить его определенным образом, можно не только обезопасить себя от серьезных болезней, но и продлить жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TRENDYMEN.
Выпивая от двух до четырех чашек крепкого кофе в день вы автоматически снижаете риск развития онкологических заболеваний на целых 20%. Риск развития диабета второго типа также падает, притом уже на 30%. На 5% улучшается работа сердца — да этих причин уже достаточно, чтобы квалифицировать кофе как суперпродукт.
Читайте также: Назван новый способ продлить жизнь
Однако, все вышесказанное относится исключительно к черному кофе. Привыкайте пить его без добавок и не сладким, иначе вся польза от кофе сойдет на нет. Отучите себя от сахара и ароматизаторов: хороший дорогой кофе и без того обладает великолепным вкусом.
Кофе оказался чуть ли не самым идеальным «суперфудом» в мире. Ученые выяснили, что если пить его определенным образом, можно не только обезопасить себя от серьезных болезней, но и продлить жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TRENDYMEN.
Выпивая от двух до четырех чашек крепкого кофе в день вы автоматически снижаете риск развития онкологических заболеваний на целых 20%. Риск развития диабета второго типа также падает, притом уже на 30%. На 5% улучшается работа сердца — да этих причин уже достаточно, чтобы квалифицировать кофе как суперпродукт.
Читайте также: Назван новый способ продлить жизнь
Однако, все вышесказанное относится исключительно к черному кофе. Привыкайте пить его без добавок и не сладким, иначе вся польза от кофе сойдет на нет. Отучите себя от сахара и ароматизаторов: хороший дорогой кофе и без того обладает великолепным вкусом.
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