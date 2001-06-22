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Раздел: Медицина  
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Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь

Назван способ пить кофе, который продлевает жизньНа 5% улучшается работа сердца.

Кофе оказался чуть ли не самым идеальным «суперфудом» в мире. Ученые выяснили, что если пить его определенным образом, можно не только обезопасить себя от серьезных болезней, но и продлить жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TRENDYMEN.

Выпивая от двух до четырех чашек крепкого кофе в день вы автоматически снижаете риск развития онкологических заболеваний на целых 20%. Риск развития диабета второго типа также падает, притом уже на 30%. На 5% улучшается работа сердца — да этих причин уже достаточно, чтобы квалифицировать кофе как суперпродукт.

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Однако, все вышесказанное относится исключительно к черному кофе. Привыкайте пить его без добавок и не сладким, иначе вся польза от кофе сойдет на нет. Отучите себя от сахара и ароматизаторов: хороший дорогой кофе и без того обладает великолепным вкусом.
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 Теги: кофе, продлевает жизнь

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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