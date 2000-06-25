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Раздел: Медицина  
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Сидячий образ жизни опасен для женщин

Сидячий образ жизни опасен для женщинУченые призывают женщин меньше сидеть.

Женщины, которые проводят много времени сидя, рискуют получить проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 360TV.

Более пяти тысяч австралийских женщин приняли участие в научном исследовании под руководством доктора Пола Гардинера из Университета Квинсленда. Его суть — определить как долго и часто сидит среднестатистическая женщина на протяжении дня.

В результате эксперимента специалисты выяснили, что участницы, которые сидят около 10 часов в день, больше подвержены риску развития опасных заболеваний. Продолжительный сидячий образ жизни также значительно ослабляет иммунитет, продлевая период восстановление после инфекционных заболеваний.

Австралийские специалисты пришли к выводу, что оптимальный для здоровья вариант — пять с половиной часов в день. Ученые призывают женщин меньше сидеть и чаще заниматься спортом.

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Американские специалисты из Стэнфордского университета провели исследование среди беременных женщин и установили, что высокое содержание сахара в крови повышает риск возникновения порока сердца у ребенка. Кроме того, сахар увеличивает риск возникновения врожденного порока сердца у ребенка в первом триместре беременности.
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 Теги: Сидячий образ жизни, женщины

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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