Эти продукты хуже всего подходят для употребления на ужин

Эксперт рассказал о правилах здорового питания вечером.



Как сделать сон максимально полноценным и избежать ночных кошмаров у взрослых и детей? Удивительно, но многое зависит от того, что вы съели на ужин, сообщает



Во-первых, установите в семье прочную пищевую привычку: не наедаться плотно перед сном и не есть на ночь тяжелую пищу. Постарайтесь привить эту привычку детям. Она полезна для здоровья, а ваша сфера родительской ответственности включает в себя формирование детских полезных привычек (вредные привьют без вас). Задумайтесь: у вас есть всего 10-20 лет, чтобы дать ребенку что-то полезное. А потом его привычками, в том числе пищевыми, будут заниматься муж или жена…



Во-вторых, не употребляйте снотворное. Обычно врачи рекомендуют не злоупотреблять им, принимать не больше десяти дней подряд, но при склонности к ночным кошмарам подобные лекарства лучше исключить вообще. Значительная их часть подавляет фазу быстрого сна, которая как раз и дает человеку возможность видеть сны. Но организм не может без этой фазы обойтись, он потом наверстает: за десять дней приема снотворных препаратов вы заплатите как минимум пятью ночами роскошных кошмаров.



Выбирая меню для ужина, учитывайте время переваривания пищи — к моменту засыпания желудок должен быть практически пуст, поэтому между последним приемом пищи и засыпанием должно пройти хотя бы 45-60 минут. Если вы и ваши дети ложитесь спать в 23 часа, значит встать из-за позднего стола следует в 22:15 максимум.



Дольше всего перевариваются мясо, рыба, птица и грибы (четыре-пять часов и более), особенно в сочетании с картофелем. Овощи без добавления к ним животного белка перерабатываются желудком быстро (полтора-два часа), но вот овощные салаты с маслом намного дольше (три с половиной-четыре часа).



Грибы, по некоторым источникам, вообще самый тяжелый для желудка продукт — они перевариваются до семнадцати часов, поэтому лучше их есть на завтрак.



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Оптимальным блюдом для ужина можно считать молочные продукты и яйца в любых сочетаниях: омлеты, запеканки, муссы и прочее. Для ужина подойдет также сыр. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сделать сон максимально полноценным и избежать ночных кошмаров у взрослых и детей? Удивительно, но многое зависит от того, что вы съели на ужин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka Во-первых, установите в семье прочную пищевую привычку: не наедаться плотно перед сном и не есть на ночь тяжелую пищу. Постарайтесь привить эту привычку детям. Она полезна для здоровья, а ваша сфера родительской ответственности включает в себя формирование детских полезных привычек (вредные привьют без вас). Задумайтесь: у вас есть всего 10-20 лет, чтобы дать ребенку что-то полезное. А потом его привычками, в том числе пищевыми, будут заниматься муж или жена…Во-вторых, не употребляйте снотворное. Обычно врачи рекомендуют не злоупотреблять им, принимать не больше десяти дней подряд, но при склонности к ночным кошмарам подобные лекарства лучше исключить вообще. Значительная их часть подавляет фазу быстрого сна, которая как раз и дает человеку возможность видеть сны. Но организм не может без этой фазы обойтись, он потом наверстает: за десять дней приема снотворных препаратов вы заплатите как минимум пятью ночами роскошных кошмаров.Выбирая меню для ужина, учитывайте время переваривания пищи — к моменту засыпания желудок должен быть практически пуст, поэтому между последним приемом пищи и засыпанием должно пройти хотя бы 45-60 минут. Если вы и ваши дети ложитесь спать в 23 часа, значит встать из-за позднего стола следует в 22:15 максимум.Дольше всего перевариваются мясо, рыба, птица и грибы (четыре-пять часов и более), особенно в сочетании с картофелем. Овощи без добавления к ним животного белка перерабатываются желудком быстро (полтора-два часа), но вот овощные салаты с маслом намного дольше (три с половиной-четыре часа).Грибы, по некоторым источникам, вообще самый тяжелый для желудка продукт — они перевариваются до семнадцати часов, поэтому лучше их есть на завтрак.Оптимальным блюдом для ужина можно считать молочные продукты и яйца в любых сочетаниях: омлеты, запеканки, муссы и прочее. Для ужина подойдет также сыр.



