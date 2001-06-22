Раздел: Медицина
Психологи поделились главными секретами женской привлекательности
Эти советы помогут девушкам лучше выглядеть в глазах мужчин.
Любая девушка хочет пользоваться популярностью у противоположного пола, нравиться мужчинам. Но не каждая понимает, что красота не играет в этом практически никакой роли и даже не важно умение понравиться парню в сексе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
Важно лишь очарование, которое делает ее полностью неотразимой в глазах окружающих. Итак, поговорим о том, как стать поистине привлекательной и очаровывающей, придерживаясь нескольких несложных правил.
Гибкость и легкость.
Чтобы иметь гибкую, стройную фигуру и быть грациозной, достаточно лишь заниматься спортом. Также на вас положительно повлияют танцы, благодаря которым жесты и походка станут изящными, плавными и легкими.
Очаровательная улыбка.
Каждому известно, что жизнерадостная улыбка дарит красоту любому лицу. Человека с улыбкой на лице воспринимают как открытого, общительного человека. Поэтому помните, что девушка искренней улыбкой, исходящей из души, всегда невольно притягивает к себе людей.
Красивый голос.
Тембр вашего голоса играет очень важную роль, с помощью него можно создать о себе какое-то впечатление, чтобы стать интересной мужчине. При этом уже практически неважно, что вы говорите. Голос должен быть плавным, негромким, но и не тихим, не высоким и не низким. Лучше всего найти свою золотую середину. Для постановки голоса можно обратиться к логопеду или отоларингологу, а также выполнять специальные упражнения. Отрабатывайте звуки, которые у вас не получаются или получаются хуже всего, произносите их четко. Немного времени – и вы поставите хороший голос, тем самым располагая к себе окружающих.
Косметика.
Немного подкорректировав форму бровей пинцетом и придав им особую удлиненную форму, а также правильно расчесав ресницы в направлении уголков глаз, вы придадите своему лицу веселое и приятное выражение. Можно сделать небольшие стрелочки вверх, которые идут по направлению вашей улыбки. Это такие косметические тонкости, которыми не грех воспользоваться. Так же косметика поможет вам скрыть недостатки. Например, убрать веснушки на лице.
Правильная осанка.
Еще одна из важных черт привлекательности – это правильная осанка. Ни в коем случае нельзя сутулиться, голову нужно держать прямо. Есть одно простое упражнение, с помощью которого можно сформировать осанку. Положив какой-нибудь предмет на голову, например, книгу, пройдитесь по дому. Осанку старайтесь держать всегда: когда ходите, сидите, спускаетесь по лестнице, наклоняетесь и так далее.
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Грациозная походка.
Для красивой походки важны правильная осанка, постановка ног и ровные шаги. Используйте упражнения, которые выполняют модели. Не качайтесь, не машите руками, старайтесь не спешить. Это поможет вам выровнять вашу походку и сделать ее элегантнее.
Любая девушка хочет пользоваться популярностью у противоположного пола, нравиться мужчинам. Но не каждая понимает, что красота не играет в этом практически никакой роли и даже не важно умение понравиться парню в сексе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.
Важно лишь очарование, которое делает ее полностью неотразимой в глазах окружающих. Итак, поговорим о том, как стать поистине привлекательной и очаровывающей, придерживаясь нескольких несложных правил.
Гибкость и легкость.
Чтобы иметь гибкую, стройную фигуру и быть грациозной, достаточно лишь заниматься спортом. Также на вас положительно повлияют танцы, благодаря которым жесты и походка станут изящными, плавными и легкими.
Очаровательная улыбка.
Каждому известно, что жизнерадостная улыбка дарит красоту любому лицу. Человека с улыбкой на лице воспринимают как открытого, общительного человека. Поэтому помните, что девушка искренней улыбкой, исходящей из души, всегда невольно притягивает к себе людей.
Красивый голос.
Тембр вашего голоса играет очень важную роль, с помощью него можно создать о себе какое-то впечатление, чтобы стать интересной мужчине. При этом уже практически неважно, что вы говорите. Голос должен быть плавным, негромким, но и не тихим, не высоким и не низким. Лучше всего найти свою золотую середину. Для постановки голоса можно обратиться к логопеду или отоларингологу, а также выполнять специальные упражнения. Отрабатывайте звуки, которые у вас не получаются или получаются хуже всего, произносите их четко. Немного времени – и вы поставите хороший голос, тем самым располагая к себе окружающих.
Косметика.
Немного подкорректировав форму бровей пинцетом и придав им особую удлиненную форму, а также правильно расчесав ресницы в направлении уголков глаз, вы придадите своему лицу веселое и приятное выражение. Можно сделать небольшие стрелочки вверх, которые идут по направлению вашей улыбки. Это такие косметические тонкости, которыми не грех воспользоваться. Так же косметика поможет вам скрыть недостатки. Например, убрать веснушки на лице.
Правильная осанка.
Еще одна из важных черт привлекательности – это правильная осанка. Ни в коем случае нельзя сутулиться, голову нужно держать прямо. Есть одно простое упражнение, с помощью которого можно сформировать осанку. Положив какой-нибудь предмет на голову, например, книгу, пройдитесь по дому. Осанку старайтесь держать всегда: когда ходите, сидите, спускаетесь по лестнице, наклоняетесь и так далее.
Читайте также: Эти продукты хуже всего подходят для употребления на ужин
Грациозная походка.
Для красивой походки важны правильная осанка, постановка ног и ровные шаги. Используйте упражнения, которые выполняют модели. Не качайтесь, не машите руками, старайтесь не спешить. Это поможет вам выровнять вашу походку и сделать ее элегантнее.
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