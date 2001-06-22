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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о рисках общественных уборных

Медики рассказали о рисках общественных уборных Посещение таких туалетов может навредить здоровью.

Специалисты заявляют, что человек сильно рискует здоровьем, задерживаясь в кабинках общественной уборной. Они уверены, что опасным является все, к чему дотрагивается посетитель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Ученые предупредили, что посещение общественных туалетов может негативно сказаться на здоровье человека. Опасными являются все предметы и поверхности в общей уборной, до которых дотрагиваются посетители и на которые летят брызги после смывания унитаза.

Множество бактерий накапливаются на полотенцах, на кранах, мыльницах, устройствах сушки рук и подачи бумажных полотенец. Именно этими предметами чаще всего пользуются люди, справив нужду. С целью снижения риска заражения, специалисты рекомендуют открывать дверь, кран при помощи бумажных полотенец.

Некоторые люди даже курят в кабинках, а иногда едят и пьют, что считается негигиеничным. Также не советуют использовать телефон в общественном туалете. На мобильных аппаратах оседает в несколько раз больше бактерий, чем на сидении унитаза.

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Сиденье же не так опасно, уверяют ученые, так как микробами заражается организм через руки. В целом же эксперты советуют не задерживаться надолго в кабинке общей уборной.
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 Теги: туалет, здоровье, вред

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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