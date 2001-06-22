Раздел: Медицина
В Бельгии научились определять алкоголизм по волосам человека
Как выяснилось, волосы содержат следы употребления алкоголя.
В волосах нашли соединения, которые могут указывать на то, человек склонен к алкоголизму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
На это указывает последнее бельгийское исследования.
Ученые из Университета Антверпена проанализировали образцы 40 человек, которые лечились от алкоголизма.
Результаты указывают, что у таких людей более высокий уровень этилглюкуронида и этилсульфата в волосах, чем у тех, кто не страдает алкоголизмом.
Эти соединения образуются, когда разрушенный в организме алкоголь остается в волосах.
Исследователи убеждены, что образцы волос можно использовать для диагностики алкоголизма.
Эти образцы гораздо легче собрать, хранить и транспортировать, чем кровь или мочу.
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"Волосы могут быть биомаркером потребления алкоголя, и его следует дальше исследовать", - отметил главный автор исследования доктор Дельфин Каппель.
В волосах нашли соединения, которые могут указывать на то, человек склонен к алкоголизму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
На это указывает последнее бельгийское исследования.
Ученые из Университета Антверпена проанализировали образцы 40 человек, которые лечились от алкоголизма.
Результаты указывают, что у таких людей более высокий уровень этилглюкуронида и этилсульфата в волосах, чем у тех, кто не страдает алкоголизмом.
Эти соединения образуются, когда разрушенный в организме алкоголь остается в волосах.
Исследователи убеждены, что образцы волос можно использовать для диагностики алкоголизма.
Эти образцы гораздо легче собрать, хранить и транспортировать, чем кровь или мочу.
Читайте также: Психологи поделились главными секретами женской привлекательности
"Волосы могут быть биомаркером потребления алкоголя, и его следует дальше исследовать", - отметил главный автор исследования доктор Дельфин Каппель.
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