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Раздел: Медицина  
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Эти продукты эффективнее всего очищают организм

Эти продукты эффективнее всего очищают организмДиетологи подсказали, что есть, чтобы очистить организм от вредных веществ.

Среди всех продуктов питания есть такие, которые обладают детокс-эффектом, и именно их врачи советуют включать в ежедневный рацион питания на регулярной основе.

Всем известно, что с пищей, напитками, воздухом и вредными привычками, такими как: злоупотребление алкоголем и курение, в организм попадает множество токсинов, канцерогенов, насыщенных жиров, простых углеводов и прочих веществ, наносящих вред здоровью.

Для того, чтобы предупредить развитие хронических заболеваний, возникающих на фоне загрязненности организма, необходимо своевременно проводить "чистку".

Пить какие-то лекарственные препараты или посещать медучреждение не нужно, а лишь ввести в рацион следующие продукты:

Чеснок - содержит в себе более полутора сотен биологически активных веществ, заботящихся об иммунной системе и повышающих защитные силы организма. Чеснок в буквальном смысле слова уничтожает патогенные бактерии, вирусы и токсины, а затем выводит их из организма.

Спаржа - стимулирует работу кишечника и ускоряет обменные процессы в почках, за счет чего организм самоочищается от всего вредного, что в нем накопилось.

Льняное семя - эффективно чистит кишечник и сосуды, благодаря чему этот продукт диетологи советуют есть каждый день и желательно - на завтрак.

Черника - необыкновенно полезная ягода, являющаяся природным антиоксидантом. К целому ряду полезных свойств этой ягоды можно причислить еще и детокс-эффект, который она оказывает на организм.

Шпинат - один из самых полезных видов зелени, способствующих очищению и омоложению организма. К тому же, в шпинате содержится огромное количество витаминов и минералов, но зато минимум калорий, так что его смело можно назвать "суперфудом".

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Возьмите на вооружение рекомендации медиков и включите в свое меню детокс-продукты, тогда состояние вашего здоровья значительно улучшится.
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 Теги: очищение, продукты

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Сегодня, 14:05 » Автор: Валерия Янобекова
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