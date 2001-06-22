Раздел: Медицина
Медики напомнили о том, почему на пляже не стоит употреблять алкоголь
Есть множество причин, почему на жарком пляже не стоит пить алкоголь.
Пляж — не пляж, если не пропустишь бокал-другой холодного пива. Но эксперты делать этого не рекомендуют. Они вообще не рекомендуют на пляже пить. В чем причина?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.
По большому счету, пить не рекомендуется не только на пляже, а и в целом. Но если бросать это гиблое дело не собираешься, то откажись от него хотя бы на пляже. И вот почему.
Уснешь-сгоришь
Представим вариант развития событий. Ты задремал. В принципе, на пляже и так частенько тянет на сон. А когда солидно накачаешься пивом (оно, кстати, оказывает “томящий“ эффект / для тебя это явно не новость), не уснуть и вовсе нереально.
И если ты не намазался кремом от загара (разумеется не намазался, откуда ему взяться в твоем полном презервативов кошельке), то даже спустя полчаса лежания на солнце можешь сгореть напрочь. Да, летний ультрафиолет — он такой. В итоге твоя кожа горит, постоянно мажешься сметаной, нормально одеться не можешь, по ночам нормально спать не можешь, чуть ли не инвалид... В общем, уважаемый читатель, не засыпай на пляже под солнцем. И не пей.
Читайте также: Медики рассказали, почему не стоит есть фрукты на ужин
Сколько не пей — не напьешься
Пива выпил — справил нужду “по-маленькому“. Снова выпил — снова справил. И так весь день: гоняешь туда-сюда, при этом вымывая из себя соли, минералы и прочие полезные вещества. Нет, это не пропаганда “пить что покрепче“. Это к тому, что лучше бы ты взял бутылку обычной воды без газа, да попивал по чуть-чуть “всю дорогу“, аккуратно поддерживая водный баланс и не заставляя почки выводить жидкость, а ноги — бегать по туалетам.
Алкоголь — калории
Соленая рыба, чипсы, картофель фри, шашлык, да все это под пиво, а то и под водочку — ням-ням, красота. А потом словно беременный... То есть с гигантским животом. К тому же все выше описанное — штука страшно соленая. Соль — и без того не самый полезный ингредиент. Так она еще и воду задерживает в организме. От этого ты точно не легче, не стройнее.
Так точно не сбросить лишние кило. Так точно стать еще толще.
Пляж — не пляж, если не пропустишь бокал-другой холодного пива. Но эксперты делать этого не рекомендуют. Они вообще не рекомендуют на пляже пить. В чем причина?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kontrakty.
По большому счету, пить не рекомендуется не только на пляже, а и в целом. Но если бросать это гиблое дело не собираешься, то откажись от него хотя бы на пляже. И вот почему.
Уснешь-сгоришь
Представим вариант развития событий. Ты задремал. В принципе, на пляже и так частенько тянет на сон. А когда солидно накачаешься пивом (оно, кстати, оказывает “томящий“ эффект / для тебя это явно не новость), не уснуть и вовсе нереально.
И если ты не намазался кремом от загара (разумеется не намазался, откуда ему взяться в твоем полном презервативов кошельке), то даже спустя полчаса лежания на солнце можешь сгореть напрочь. Да, летний ультрафиолет — он такой. В итоге твоя кожа горит, постоянно мажешься сметаной, нормально одеться не можешь, по ночам нормально спать не можешь, чуть ли не инвалид... В общем, уважаемый читатель, не засыпай на пляже под солнцем. И не пей.
Читайте также: Медики рассказали, почему не стоит есть фрукты на ужин
Сколько не пей — не напьешься
Пива выпил — справил нужду “по-маленькому“. Снова выпил — снова справил. И так весь день: гоняешь туда-сюда, при этом вымывая из себя соли, минералы и прочие полезные вещества. Нет, это не пропаганда “пить что покрепче“. Это к тому, что лучше бы ты взял бутылку обычной воды без газа, да попивал по чуть-чуть “всю дорогу“, аккуратно поддерживая водный баланс и не заставляя почки выводить жидкость, а ноги — бегать по туалетам.
Алкоголь — калории
Соленая рыба, чипсы, картофель фри, шашлык, да все это под пиво, а то и под водочку — ням-ням, красота. А потом словно беременный... То есть с гигантским животом. К тому же все выше описанное — штука страшно соленая. Соль — и без того не самый полезный ингредиент. Так она еще и воду задерживает в организме. От этого ты точно не легче, не стройнее.
Так точно не сбросить лишние кило. Так точно стать еще толще.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
190
0
Также советуем посмотреть
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
- На Донбассе ликвидированы два боевика
- В США детеныш снежного человека перепугал туристов
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
Оставьте свой комментарий