Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Медики напомнили о том, почему на пляже не стоит употреблять алкоголь

Медики напомнили о том, почему на пляже не стоит употреблять алкоголь

Похожие новости по теме

Пляжный сезон: врачи напомнили о мерах безопасности На пляже взрослых и детей подстерегает несколько опасных для жизни и здоровья вещей.

Эти напитки лучше не пить в жару Не все напитки утоляют жажду, некоторые из них, напротив, способствуют еще большему обезвоживанию