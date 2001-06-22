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Медики объяснили, из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях

Медики объяснили, из-за чего могут появиться белые пятна на ногтяхПричин появления белых полос или пятен на ногтях довольно много.

Белые пятна на ногтях - явление не редкое и с ним могут столкнуться и дети, и взрослые. Но в любом случае, не обращать внимание на них нежелательно, так как они могут указывать на нарушения в работе жизненно важных органов.

Полоски и пятнышки на ногтях имеют разную выраженность. Иногда они полностью покрывают ноготь и не заметить их сложно, либо проявляются еле-еле. То же самое касается и времени их проявления, полосы могут внезапно появиться и также резко исчезнуть или же "сидеть" в плоскости ногтя, пока он не отрастет.

Что думают врачи о белых пятнах на ногтях?

Самой распространенной причиной, провоцирующей возникновение белых полос на ногтях, медики называют механическую травму ногтевой пластины. Это может произойти во время маникюра или когда человек грызет ногти и кутикулу.

Грибковые заболевания ногтей имеют среди симптомов появляющиеся белые пятна, которые нередко покрывают собой всю пластину ногтя.

Авитаминоз или дефицит витамина В

Эту причину пятен на ногтях нужно рассматривать более детально. Все дело в том, что недостаточное употребление витаминов и минералов человеком может привести к такому симптому, а в некоторых случаях витамины группы В просто не усваиваются в кишечнике, от чего белеют ногти. И причиной в данном случае может выступать гормональный сбой, что уже гораздо серьезней, чем микро-травма ногтя.

Нарушение кровообращения, железодефицитная анемия и сердечно-сосудистые заболевания тоже могут спровоцировать появление ярко-выраженных белых полос на ногтях.

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В некоторых случаях, как мы видим, человек не способен определить точную причину появления белых полосок на ногтях, а потому следует обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы убедиться в том, что ничего страшного они в себе не несут или, наоборот, сигнализируют о серьезной проблеме со здоровьем.
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 Теги: ногти, белые пятна, причины

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Сегодня, 15:06 » Автор: Валерия Янобекова
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