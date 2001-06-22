Медики объяснили, из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях

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Белые пятна на ногтях - явление не редкое и с ним могут столкнуться и дети, и взрослые. Но в любом случае, не обращать внимание на них нежелательно, так как они могут указывать на нарушения в работе жизненно важных органов.Полоски и пятнышки на ногтях имеют разную выраженность. Иногда они полностью покрывают ноготь и не заметить их сложно, либо проявляются еле-еле. То же самое касается и времени их проявления, полосы могут внезапно появиться и также резко исчезнуть или же "сидеть" в плоскости ногтя, пока он не отрастет.Самой распространенной причиной, провоцирующей возникновение белых полос на ногтях, медики называют механическую травму ногтевой пластины. Это может произойти во время маникюра или когда человек грызет ногти и кутикулу.Грибковые заболевания ногтей имеют среди симптомов появляющиеся белые пятна, которые нередко покрывают собой всю пластину ногтя.Эту причину пятен на ногтях нужно рассматривать более детально. Все дело в том, что недостаточное употребление витаминов и минералов человеком может привести к такому симптому, а в некоторых случаях витамины группы В просто не усваиваются в кишечнике, от чего белеют ногти. И причиной в данном случае может выступать гормональный сбой, что уже гораздо серьезней, чем микро-травма ногтя.Нарушение кровообращения, железодефицитная анемия и сердечно-сосудистые заболевания тоже могут спровоцировать появление ярко-выраженных белых полос на ногтях.В некоторых случаях, как мы видим, человек не способен определить точную причину появления белых полосок на ногтях, а потому следует обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы убедиться в том, что ничего страшного они в себе не несут или, наоборот, сигнализируют о серьезной проблеме со здоровьем.