Раздел: Медицина
Неожиданно: названы полезные свойства табака
Речь идет не том табаке, который называется курительным.
Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что декоративный табак Nicotiana alata обладает мощным противовирусным свойством.
По мнению исследователей, в листьях табака содержатся пептиды, которые в буквальном смысле слова разрушают верхний слой возбудителей вируса Зика, стафилококковой инфекции, энцефалита, кандидоза и других бактериальных заболеваний.
Особенно полезен декоративный табак людям с иммунодефицитами и тем, кто ведет нездоровый образ жизни, или же проживает в местности, где превышен эпидемиологический порог той или иной инфекции.
Разве табак не вредит здоровью?
Если мы говорим о курительном табаке, который поставляет в организм человека еще и никотин, смолы и другие канцерогенные вещества, то назвать его полезным не повернется язык ни у одного ученого.
Ученые со всего мира пытаются выяснить, полезен или вреден табак на самом деле, но к общему мнению они так и не пришли.
Например, ученые из Гарварда убеждены, что курение табака поддерживает сердце. Они объясняют это тем, что за последнее десятилетие пропаганда отказа от курения повлияла на огромное количество людей и они распрощались с вредной привычкой. Но количество больных с сердечными и сосудистыми недугами почему-то не уменьшилось, а продолжает расти во всем мире и даже там, где курильщиков не так много в принципе.
Шведские ученые и вовсе считают, что у детей курильщиков реже встречаются заболевания органов дыхания, чем у тех, чьи родители не курят. И к таким выводам ученые пришли, изучив тысячи медицинских карт детей, их мам и пап.
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Единственное, с чем соглашаются ученые - пользу здоровью могут принести свежие табачные листья, а не тот табак, который находится в сигаретах.
Австралийские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что декоративный табак Nicotiana alata обладает мощным противовирусным свойством.
По мнению исследователей, в листьях табака содержатся пептиды, которые в буквальном смысле слова разрушают верхний слой возбудителей вируса Зика, стафилококковой инфекции, энцефалита, кандидоза и других бактериальных заболеваний.
Особенно полезен декоративный табак людям с иммунодефицитами и тем, кто ведет нездоровый образ жизни, или же проживает в местности, где превышен эпидемиологический порог той или иной инфекции.
Разве табак не вредит здоровью?
Если мы говорим о курительном табаке, который поставляет в организм человека еще и никотин, смолы и другие канцерогенные вещества, то назвать его полезным не повернется язык ни у одного ученого.
Ученые со всего мира пытаются выяснить, полезен или вреден табак на самом деле, но к общему мнению они так и не пришли.
Например, ученые из Гарварда убеждены, что курение табака поддерживает сердце. Они объясняют это тем, что за последнее десятилетие пропаганда отказа от курения повлияла на огромное количество людей и они распрощались с вредной привычкой. Но количество больных с сердечными и сосудистыми недугами почему-то не уменьшилось, а продолжает расти во всем мире и даже там, где курильщиков не так много в принципе.
Шведские ученые и вовсе считают, что у детей курильщиков реже встречаются заболевания органов дыхания, чем у тех, чьи родители не курят. И к таким выводам ученые пришли, изучив тысячи медицинских карт детей, их мам и пап.
Читайте также: Медики назвали продукты с высоким содержанием полезных жиров
Единственное, с чем соглашаются ученые - пользу здоровью могут принести свежие табачные листья, а не тот табак, который находится в сигаретах.
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