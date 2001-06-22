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Найдено продлевающее жизнь вещество

Найдено продлевающее жизнь веществоЛабораторные мыши сидели на «западной диете».

Ученые Университета Маршалла в США продемонстрировали, что специфический фермент, называемый натрий-калиевой аденозинтрифосфатазой, участвует в NKAL — цикле генерации активных форм кислорода (АФК) — и тесно связан с процессом старения. По мнению исследователей, этот биохимический путь может служить мишенью для антивозрастных препаратов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

В ходе долговременного эксперимента, который продлился около года, лабораторные мыши сидели на «западной диете», которая характеризуется высоким содержанием жиров и углеводов (42 и 42,7 процента соответственно). Это позволило сделать признаки старения хорошо заметными, поскольку в клетках животных синтезировалось большое количество кислородных радикалов — соединений, включающих атом кислорода и один или несколько неспаренных электронов. АФК способны повредить белки, ДНК и липиды, а их избыток вызывает окислительный стресс и гибель клетки.

Показано, что у мышей, получающих инъекции pNaKtide — ингибитора пути NKAL, — снижалось производство АФК и замедлялось старение. Те же самые результаты были получены на культурах человеческих фибробластов — клеток соединительной ткани. В них при стимуляции NKAL увеличивалась экспрессия маркеров старения и степень повреждения органелл. pNaKtide значительно уменьшал выраженность этих признаков.

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По словам ученых, если окажется, что pNaKtide окажется безопасным для человеческого организма, то это вещество может стать основой для антивозрастной терапии.
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 Теги: вещество, жизнь

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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