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Раздел: Медицина  
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Главные симптомы сердечного приступа, которые не стоит игнорировать

Главные симптомы сердечного приступа, которые не стоит игнорироватьИнфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику.

Порядка 90% смертей от сердечного приступа вне больничных стен у представителей младшей и средней возрастной группы связаны с тем, что сами пациенты не осознают всей тяжести ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Боль в области грудины они игнорируют - это и имеет фатальные последствия. Основными симптомами сердечного приступа кроме боли является учащенное поверхностное дыхание, частый и слабый пульс, неритмичное сердцебиение. Возникает ощущение слабости - в некоторых случаях оно принимает ярко выраженный характер.

Выделяют ряд заболеваний, симптомы при которых очень похожи на аналогичные при сердечном приступе. Без проведения дополнительной диагностики от сердечно-сосудистых расстройств сложно отличить обострения диафрагмальной грыжи, межреберной невралгии, остеохондроза грудного отдела. Схожие симптомы наблюдаются и при холецистите, панкреатите, язвенной болезни.

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Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику. Речь идет о нетипичных очагах распространения боли. Она локализуется в области шеи, спины, челюсти, верха живота. По ощущениям сердечный приступ у молодых женщин может напоминать изжогу. Часто ему предшествуют тошнота, общая слабость.
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 Теги: сердечный приступ, симптомы

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Сегодня, 16:48 » Автор: Татьяна Ларина
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