Раздел: Медицина
Главные симптомы сердечного приступа, которые не стоит игнорировать
Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику.
Порядка 90% смертей от сердечного приступа вне больничных стен у представителей младшей и средней возрастной группы связаны с тем, что сами пациенты не осознают всей тяжести ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Боль в области грудины они игнорируют - это и имеет фатальные последствия. Основными симптомами сердечного приступа кроме боли является учащенное поверхностное дыхание, частый и слабый пульс, неритмичное сердцебиение. Возникает ощущение слабости - в некоторых случаях оно принимает ярко выраженный характер.
Выделяют ряд заболеваний, симптомы при которых очень похожи на аналогичные при сердечном приступе. Без проведения дополнительной диагностики от сердечно-сосудистых расстройств сложно отличить обострения диафрагмальной грыжи, межреберной невралгии, остеохондроза грудного отдела. Схожие симптомы наблюдаются и при холецистите, панкреатите, язвенной болезни.
Читайте также: Названы основные симптомы сердечного приступа
Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику. Речь идет о нетипичных очагах распространения боли. Она локализуется в области шеи, спины, челюсти, верха живота. По ощущениям сердечный приступ у молодых женщин может напоминать изжогу. Часто ему предшествуют тошнота, общая слабость.
Порядка 90% смертей от сердечного приступа вне больничных стен у представителей младшей и средней возрастной группы связаны с тем, что сами пациенты не осознают всей тяжести ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Боль в области грудины они игнорируют - это и имеет фатальные последствия. Основными симптомами сердечного приступа кроме боли является учащенное поверхностное дыхание, частый и слабый пульс, неритмичное сердцебиение. Возникает ощущение слабости - в некоторых случаях оно принимает ярко выраженный характер.
Выделяют ряд заболеваний, симптомы при которых очень похожи на аналогичные при сердечном приступе. Без проведения дополнительной диагностики от сердечно-сосудистых расстройств сложно отличить обострения диафрагмальной грыжи, межреберной невралгии, остеохондроза грудного отдела. Схожие симптомы наблюдаются и при холецистите, панкреатите, язвенной болезни.
Читайте также: Названы основные симптомы сердечного приступа
Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику. Речь идет о нетипичных очагах распространения боли. Она локализуется в области шеи, спины, челюсти, верха живота. По ощущениям сердечный приступ у молодых женщин может напоминать изжогу. Часто ему предшествуют тошнота, общая слабость.
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