Раздел: Медицина
Назван элементарный рецепт напитка для похудения
Снизить свой вес вполне реально и без диет и дополнительных физических нагрузок.
Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.
Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?
1. Мед
Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.
2. Корица
Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.
Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.
Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину старения
Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.
Для этого достаточно каждый день выпивать напиток, который под силу сделать каждому. Ингредиенты для него наверняка найдутся на любой кухне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Суть метода крайне проста: нужно каждый вечер перед сном выпивать стакан приготовленного напитка и все. За ночь он ускорит обмен веществ, что постепенно приведет к снижению веса. Кроме того, эта смесь дополнительно очистит ваш кишечник, снизит уровень холестерина, укрепит сердце и сосуды.
Итак, вы решились на похудение — какие же продукты понадобятся?
1. Мед
Этот чрезвычайно питательный и полезный продукт просто незаменим для здоровья.
2. Корица
Именно она улучшает метаболизм. Корицу можно принимать отдельно или добавлять к другим блюдам (четверть чайной ложки с каждым приемом пищи), но особенно сильный эффект получится, если смешать ее с медом.
Приготовление: В стакан (200 мл) кипятка добавьте 0,5 чайной ложки корицы и дайте смеси остыть в течение получаса. Затем в остывшую (не горячую!) воду следует добавить 1 чайную ложку меда. Все перемешать и поставить в холодильник настояться. Выпивать этот напиток нужно на ночь, за полчаса до сна, не разбавляя и ничего в него не добавляя.
Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину старения
Принимайте эту смесь регулярно, и результаты вас приятно удивят. Удачи, и будьте здоровы! Надеемся, что эта статья была вам полезной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
673
0
Также советуем посмотреть
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
Оставьте свой комментарий