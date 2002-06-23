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Раздел: Медицина  
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Стоматологи опровергли популярные мифы о зубах

Стоматологи опровергли популярные мифы о зубахУход за зубами и полостью рта крайне важен не только для здоровой улыбки, но и для здоровья в целом.

Немецкие стоматологи разоблачили некоторые популярные мифы, касающиеся этого вопроса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Существует распространенное мнение о том, что беременным опасно посещать дантиста. Однако все эксперты в области стоматологии уверены, что именно во время беременности и требуется особый уход за полостью рта из-за гормональных изменений. Гормоны часто влияют на развитие таких болезней, как гингивит или кровоточивость десен. Помните, что местная анестезия, которая используется при проведении разного рода стоматологических процедур, совершенно безопасна для женщин и для будущего ребенка.

Есть мнение о том, что неприятный запах изо рта обязательно свидетельствует о каких-то проблемах с желудком. Речь идет о расстройстве под названием галитоз, которое является третьей по степени распространения причиной обращения людей к услугам стоматологов. Причиной галитоза могут быть и проблемы с желудком, однако более 90% случаев неприятного запаха изо рта объясняются проблемами в полости рта, то есть, плохой гигиеной, кариесом или периодонтитом. После употребления пищи между зубами застревают ее остатки, что также усиливает запах и ускоряет патологические процессы.

Придется разоблачить миф о том, что брекеты разрушают эмаль зубов. Зубы после ношения брекетов требуют специального ухода, поэтому одной чисткой не отделаться. Если не следовать строгим рекомендациям врача, вырастает риск кариеса или гингивита. Но это вовсе не значит, что в этом виноваты брекеты, причиной проблем с зубами являетесь вы, то есть человек, который не делает того, что ему велел доктор.

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Пожалуй, самым распространённым мифом, который слышат стоматологи, является утверждение о том, что идеально белые зубы являются и идеально здоровыми. В реальности, исследования показали, что цвет у зубов бывает самым разным, от серого и до желтоватого, и это ничего не говорит об их здоровье. Цвет зубов определяется генетически, поэтому даже кристально белые зубы могут быть больными, а зубы желтого цвета абсолютно здоровыми
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 Теги: зубы, мифы

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Сегодня, 11:15 » Автор: Татьяна Ларина
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