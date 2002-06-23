Раздел: Медицина
Названы болезни, которые вызывает кондиционеры
Сотрудники начинают массово болеть, офис «вымирает».
Лучшие офисные работники летом — это кондиционеры. Они «заступают на смену» первыми — с раннего утра и «заканчивают» последними — поздним вечером. Они привносят в офис желанную свежесть, прохладу и… многочисленные заболевания. Кондиционеры могут спровоцировать появление аллергии, ангины, легионеллеза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
News.ru попросили врача и эколога рассказать, какими болезнями можно заразиться, работая в офисе с кондиционером или регулярно включая его дома. На вопрос портала ответили технический директор ассоциации независимых лабораторий ТестЭко и Александр Кукса и главный врач Московской городской больницы №64 Ольга Шарапова.
Простыть, сидя под кондиционером — стандартная ситуация. Не только потому, что можно переохладиться. Кондиционер перегоняет с места на место только внутренний воздух. Поэтому если кто-то из сотрудников простыл, его бактерии или вирусы с потоком воздуха долетают до коллег. Так персональный ОРВИ, допустим, офисного работника Ивана Иванова становиться общим достоянием.
Ангина
Многие любят включать кондиционер на полную мощь. На улице все +35, а в помещении — +16. Эксперты говорят, что это недопустимо. Температура в комнате с кондиционером не должна отличаться от уличной больше, чем на 10 градусов. Все потому, что при более значительной разнице температур возникает ангина. Горло сильнее всех реагирует на резкие температурные колебания.
Аллергия
Она может возникнуть на пыль из кондиционера. Часто бывает так: люди забывают о кондиционере на всю зиму, а летом «реанимируют» устройство. Никаких чисток оборудования они не производят. В результате накопившаяся пыль врывается в помещение и разносится по всей площади. Это может спровоцировать аллергическую реакцию. Также существует опасность, что рядом со зданием цветёт какое-то дерево с большим количеством пыльцы. Пыльца может остаться в кондиционере и потом опять попасть в воздух помещения, даже когда дерево уже перестаёт цвести.
Легионеллёз
В застоявшейся пыли нечищеных кондиционеров могут содержатся бактериилегионеллы (род патогенных бактерий). Они провоцируют заболевание легионеллёз. Недуг протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Легионеллёзом офисные работники болеют часто, даже в крупных корпорациях встречаются случаи заражения. Больным этим недугом положена госпитализация. Человек выпадает из жизни на несколько недель, а то и на месяц.
Сухость кожи
У людей с чувствительной кожей может случится непредсказуемая реакция на кондиционер. Они покрываются пятнами, кожа начинает сильно сохнуть и шелушиться. Так организм реагирует на микроскопические частички пыли, которые разносит охлаждающее устройство. Бороться с этим невозможно. Единственный способ — отсесть подальше от кондиционера.
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Синусит
Пыль от кондиционера провоцирует еще одно неприятное заболевание — синусит. Это воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Его могут вызывать как вирусы, так и бактерии. Этот недуг может перейти в гайморит (воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа). Это грозит появлением гноя в носоглотке. Такой расклад грозит хирургической операцией и долгой реабилитацией после. В разгар лета человек выпадает из жизни на несколько недель и вместо шашлыков на природе довольствуется гречневой кашей на воде в больнице.
Лучшие офисные работники летом — это кондиционеры. Они «заступают на смену» первыми — с раннего утра и «заканчивают» последними — поздним вечером. Они привносят в офис желанную свежесть, прохладу и… многочисленные заболевания. Кондиционеры могут спровоцировать появление аллергии, ангины, легионеллеза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWS.RU.
News.ru попросили врача и эколога рассказать, какими болезнями можно заразиться, работая в офисе с кондиционером или регулярно включая его дома. На вопрос портала ответили технический директор ассоциации независимых лабораторий ТестЭко и Александр Кукса и главный врач Московской городской больницы №64 Ольга Шарапова.
Простыть, сидя под кондиционером — стандартная ситуация. Не только потому, что можно переохладиться. Кондиционер перегоняет с места на место только внутренний воздух. Поэтому если кто-то из сотрудников простыл, его бактерии или вирусы с потоком воздуха долетают до коллег. Так персональный ОРВИ, допустим, офисного работника Ивана Иванова становиться общим достоянием.
Ангина
Многие любят включать кондиционер на полную мощь. На улице все +35, а в помещении — +16. Эксперты говорят, что это недопустимо. Температура в комнате с кондиционером не должна отличаться от уличной больше, чем на 10 градусов. Все потому, что при более значительной разнице температур возникает ангина. Горло сильнее всех реагирует на резкие температурные колебания.
Аллергия
Она может возникнуть на пыль из кондиционера. Часто бывает так: люди забывают о кондиционере на всю зиму, а летом «реанимируют» устройство. Никаких чисток оборудования они не производят. В результате накопившаяся пыль врывается в помещение и разносится по всей площади. Это может спровоцировать аллергическую реакцию. Также существует опасность, что рядом со зданием цветёт какое-то дерево с большим количеством пыльцы. Пыльца может остаться в кондиционере и потом опять попасть в воздух помещения, даже когда дерево уже перестаёт цвести.
Легионеллёз
В застоявшейся пыли нечищеных кондиционеров могут содержатся бактериилегионеллы (род патогенных бактерий). Они провоцируют заболевание легионеллёз. Недуг протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Легионеллёзом офисные работники болеют часто, даже в крупных корпорациях встречаются случаи заражения. Больным этим недугом положена госпитализация. Человек выпадает из жизни на несколько недель, а то и на месяц.
Сухость кожи
У людей с чувствительной кожей может случится непредсказуемая реакция на кондиционер. Они покрываются пятнами, кожа начинает сильно сохнуть и шелушиться. Так организм реагирует на микроскопические частички пыли, которые разносит охлаждающее устройство. Бороться с этим невозможно. Единственный способ — отсесть подальше от кондиционера.
Читайте также: Названы самые опасные для здоровья продукты
Синусит
Пыль от кондиционера провоцирует еще одно неприятное заболевание — синусит. Это воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. Его могут вызывать как вирусы, так и бактерии. Этот недуг может перейти в гайморит (воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи носа). Это грозит появлением гноя в носоглотке. Такой расклад грозит хирургической операцией и долгой реабилитацией после. В разгар лета человек выпадает из жизни на несколько недель и вместо шашлыков на природе довольствуется гречневой кашей на воде в больнице.
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