Раздел: Медицина
Медики поделились советами, помогающими пережить жару
Высокие температуры могут навредить организму.
Синоптики прогнозируют жаркое лето, а значит, от организма потребуются дополнительные усилия. Эксперты дали рекомендации, как пережить самые жаркие дни лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Когда на улицах тропики, то правильный вариант – отправиться на пляж. Но купание в водоемах с зеленой водой категорически запрещено. В противном случае можно получить аллергическую реакцию, сыпь и множество других проблем со здоровьем. В городах сейчас много закрытых пляжей с бассейнами, где можно окунуться в прохладную воду. Они платные, но на здоровье не следует экономить.
Пересмотрите рацион питания. Исключите соленое, маринованное, жирное. Диетологи рекомендуют перейти на «ночной» режим питания: больше белковой пищи и свежие овощи и фрукты.
В гардеробе на жаркую погоду обязательно должна быть одежда из натуральных тканей – льна и хлопка. Требования к ней – комфорт и свобода, светлые тона.
Обувь должна быть по максимуму комфортной и открытой – босоножки, сандалии, вьетнамки. Обувь на каблуках лучше отложить, пока температура воздуха не снизится.
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Кроме того, без надобности не выходите на улицу; не забывайте о головном уборе; в сумке обязательно носите бутылку воды; вместо кондиционера используйте вентилятор или веер; при появлении головной боли приложите ко лбу кусок натуральной ткани, смоченный прохладной водой.
Синоптики прогнозируют жаркое лето, а значит, от организма потребуются дополнительные усилия. Эксперты дали рекомендации, как пережить самые жаркие дни лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Когда на улицах тропики, то правильный вариант – отправиться на пляж. Но купание в водоемах с зеленой водой категорически запрещено. В противном случае можно получить аллергическую реакцию, сыпь и множество других проблем со здоровьем. В городах сейчас много закрытых пляжей с бассейнами, где можно окунуться в прохладную воду. Они платные, но на здоровье не следует экономить.
Пересмотрите рацион питания. Исключите соленое, маринованное, жирное. Диетологи рекомендуют перейти на «ночной» режим питания: больше белковой пищи и свежие овощи и фрукты.
В гардеробе на жаркую погоду обязательно должна быть одежда из натуральных тканей – льна и хлопка. Требования к ней – комфорт и свобода, светлые тона.
Обувь должна быть по максимуму комфортной и открытой – босоножки, сандалии, вьетнамки. Обувь на каблуках лучше отложить, пока температура воздуха не снизится.
Читайте также: Работа бортпроводником может вызвать рак, - ученые
Кроме того, без надобности не выходите на улицу; не забывайте о головном уборе; в сумке обязательно носите бутылку воды; вместо кондиционера используйте вентилятор или веер; при появлении головной боли приложите ко лбу кусок натуральной ткани, смоченный прохладной водой.
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