Медики поделились советами, помогающими пережить жару

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«А мне всегда чего-то не хватает – зимою лета, осенью – весны». Так пелось в популярной песенке прошлого, теперь уже. века. И мы ждали, ждали тепла, а дождавшись, пытаемся пережить его без потерь для здоровья. Как это сделать, поговорим дальше.