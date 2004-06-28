Названы предметы быта, вызывающие появление лишнего веса

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Как оказалось, совершенно не все продукты безопасны для человеческой фигуры. Даже здоровая пища может способствовать повышению веса. Так вот самый первый продукт в этом списке – это хлеб. Любители этого популярного продукта поделились, что процесс поедания хлеба очень тяжело контролировать. А чем больше Вы его едите, тем