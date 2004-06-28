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Раздел: Медицина  
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Названы предметы быта, вызывающие появление лишнего веса

Названы предметы быта, вызывающие появление лишнего веса Люди толстеют из-за определенных химических веществ в этих предметах.

Новые исследования ученых показывают, что предметы домашнего обихода могут способствовать увеличению веса. Повседневные предметы включают мебель, продукты питания, косметику и даже туалетные принадлежности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Согласно новому исследованию, в домах у людей присутствуют скрытые химикаты, которые находятся начиная от продуктов питания и мебели до косметики и даже туалетных принадлежностей.

Выступая на шоу Australian Today, американский врач Брюс Блумберг показал предметы домашнего обихода, которые могут способствовать увеличению веса, которые способны удивить.

Брюс Блумберг утверждает, что химические вещества в определенных предметах нарушают гормональные системы, от чего человек и начинает полнеть.

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К опасным предметам специалист отнес антипригарную посуду, пластиковые бутылки, зубную пасту, косметические средства, а также различные упаковки для пищи.
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 Теги: предметы, лишний вес

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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