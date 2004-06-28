Офтальмологи предупредили об опасности "вспышек" в глазах

Похожие новости по теме

Эти слухи обещают вам вернуть утраченное зрение, однако верить им точно нельзя.

В глазах человека отражается состояние его организма. Глаза – не только зеркало души, но и индикатор здоровья. Как выяснили американские ученые, кровеносные сосуды в наших органах зрения являются «окнами» для диагностики многих заболеваний.