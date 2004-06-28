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Раздел: Медицина  
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Офтальмологи предупредили об опасности "вспышек" в глазах

Офтальмологи предупредили об опасности "вспышек" в глазахРанними симптомами слепоты считаются небольшие вспышки в глазах.

Особенно они опасны для близоруких людей, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.

Англичанка Джилл Хадсон заметила странную тень в углу глаза при обзоре. Она несколько раз моргнула, то загадочная пелена так и не пропала. Утром после пробуждения она поняла, что левый глаз ослеп на треть.

Через полчаса она вместе с мужем уже была у дверей офтальмолога. Женщина боялась, что у нее инсульт, так как у нее часто колотилось сердце, а в глазах были странные вспышки света, которые она наблюдала последние пару месяцев. Но раннее Джилл не обращала никакого внимания на это.

Специалисты облседовали Хадсон и сообщили, что эти симптомы говорят об отслоении сетчатки. Сохранить зрение Джилл поможет лишь быстрая операция. К счастью, женщина вовремя обратилась к врачам.

По данным специалистов международного общества офтальмологов, риск отслоения сетчатки достаточно низок, составляет 1 к 10 000, а с возрастом снижается до 1 к 5 000. Но существует дополнительный факторы риска – близорукость и миопия.

Джилл была близорукой с рождения. Чем выше степень близорукости, тем больше напрягается глазное яблоко. Вместо формы шара оно становится похоже на яйцо. В таком случае риск отслоения сетчатки возрастает до 1 к 20.

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Вспышки перед глазами, возникновения «занавесок», которые двигаются перед глазами, линии или точки, резко появляющиеся в глазах, свидетельствуют об отслоении сетчатки. При появлении таких симптомов нужно срочно ехать в больницу.
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 Теги: слепота, признаки, медики

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Сегодня, 09:29 » Автор: Ульяна Воликовская
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