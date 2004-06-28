Медики рассказали, как улучшить сон

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Важно всем знать, как уменьшить негативное воздействие электромагнитного излучения, которое нас везде преследует.

Ученые пришли к выводу, что голубой свет может избавить от усталости и положительно повлиять на организм в целом. Воздействие коротких волн синего света моментально повышает бдительность и производительность работы, рассказывает Zee News.