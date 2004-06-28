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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как улучшить сон

Медики рассказали, как улучшить сонУниверситет Манчестера рассказал, каким образом минимизировать негативное воздействие синего света экранов мобильных устройств.

Как известно, такой свет нарушает цикл бодрствование-сон, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТонеТо.

Именно свечение в цветовом диапазоне между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров препятствует выработке мелатонина, вызывающего сонливость. Организм воспринимает такое свечение как дневной свет и активирует режим бодрствования.

Известно, что ночной режим большинства современных телефонов позволяет снизить яркость свечения экрана. Однако это одновременно несет с собой изменение цветовой грамм дисплея. Собственно, по этой причине некоторые боятся использовать ночной режим.

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Но, согласно последнему исследованию, можно уменьшить свечение, по факту сохранив насыщенность и яркость цветов. Как показали эксперименты, реально трудно заметить изменения в интенсивности зелено-голубого свечения, если уменьшить интенсивность подсветки. Зато при сниженной интенсивности человек быстрее заснет.
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 Теги: медики, здоровье, сон

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Сегодня, 13:49 » Автор: Ульяна Воликовская
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