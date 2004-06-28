Раздел: Медицина
Как построить рацион, чтобы сберечь нервную систему
Рацион человека влияет не только на его здоровье, но и настроение.
Есть продукты, которые способны вдохновить и порадовать человека, а существуют и такие, которые вгоняют его в тоску и провоцируют стресс, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
Исследованием в данной области занимались научные специалисты из университета Лома Линда в Соединённых штатах Америки.
Они провели эксперимент на лабораторных грызунах, чтобы найти продукты, негативно сказывающиеся на психическом здоровье людей.
Наиболее опасными оказались продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров. Мыши, употреблявшие их, становились более подверженными депрессии, нежели сородичи, евшие здоровую пищу.
По словам экспертов, наиболее опасными считаются жирное мясо, молоко, фастфуд и жареная еда.
Читайте также: Эти продукты помогут укрепить нервную систему
«Связь между депрессией и кулинарными предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте», — говорится в результатах испытаний.
Есть продукты, которые способны вдохновить и порадовать человека, а существуют и такие, которые вгоняют его в тоску и провоцируют стресс, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Newsyou.
Исследованием в данной области занимались научные специалисты из университета Лома Линда в Соединённых штатах Америки.
Они провели эксперимент на лабораторных грызунах, чтобы найти продукты, негативно сказывающиеся на психическом здоровье людей.
Наиболее опасными оказались продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров. Мыши, употреблявшие их, становились более подверженными депрессии, нежели сородичи, евшие здоровую пищу.
По словам экспертов, наиболее опасными считаются жирное мясо, молоко, фастфуд и жареная еда.
Читайте также: Эти продукты помогут укрепить нервную систему
«Связь между депрессией и кулинарными предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте», — говорится в результатах испытаний.
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