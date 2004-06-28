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Названы вызывающие рак продукты

Названы вызывающие рак продуктыБританские ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

Британский журнал Which?, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг, обнародовал список наиболее опасных продуктов и пищевых добавок, способных спровоцировать онкологические заболевания. Как сообщается на сайте издания, к ним относятся переработанное мясо, пестициды и искусственные пищевые добавки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.

Наиболее опасным продуктом, повышающим риск возникновения рака кишечника и желудка, является красное переработанное мясо, содержащее большое количество канцерогенов. К разряду переработанного относится мясо, которое прошло обработку, изменяющую его вкусовые качества и увеличивающую срок хранения (бекон, ветчина или салями). Употребление 50 г переработанного мяса в день (примерно два ломтика бекона) может увеличить риск возникновения рака кишечника на 18%, приводит журнал данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пестициды, пищевые добавки и искусственные подсластители также входят в число факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье человека. Хотя на сегодняшний день наука не выявила прямой связи между их употреблением и раковыми заболеваниями, Международное агентство по изучению рака (МАИР) утверждает, что риск появления онкологии значительно выше у тех, кто принимает пищу, содержащую эти вредные вещества.

Отдельно в публикации журнала упомянуты курение и употребление спиртного. Согласно проведенным исследованиям, курение повышает риск появления по крайней мере 15 разновидностей рака, в то время как алкоголь служит причиной возникновения онкологии в 3% случаев.

Для снижения вероятности заболевания раком британские ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием пищевых волокон, минералов и антиоксидантов. Абсолютными рекордсменами стали помидоры, куркума, черника, гранат, брокколи и зеленый чай. Их химический состав позволяет вывести из организма и нейтрализовать канцерогенные вещества, тем самым снижая их негативное воздействие.

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Рак — общее название для обширной группы онкологических заболеваний. Представляет собой быстрое хаотичное деление клеток тела, приводящее к возникновению опухоли в органе или ткани. Без ранней диагностики и своевременного лечения может вызвать летальный исход. О том, что рак — смертельное заболевание, знали еще в Древнем Египте. А название этой болезни дал знаменитый древнегреческий врач Гиппократ, заметивший сходство раковой опухоли с крабом.
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 Теги: рак, продукты

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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