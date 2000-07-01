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Назван один из самых полезных витаминов для мозга

Назван один из самых полезных витаминов для мозга Ученые поделились результатом исследования.

Маленьким детям с дефицитом витамина B12 сложнее решать задачки на сообразительность, собирать пазлы, распознавать буквы и оценивать чувства других детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

– Мы обнаружили, что у детей в возрасте 5 лет с низким уровнем B12 в организме, оценки за тесты были намного ниже, чем у других, – сообщил исследователь Ингрид Квестид из исследовательского института Uni Research AS в Бергене, Норвегия.

Квестид опубликовал результаты своего исследования издании American Journal of Clinical Nutrition.

Мы обнаружили взаимосвязь между низким уровнем витамина B12 и особенностями развития, в частности, способностью распознавать сложные геометрические фигуры или эмоции других детей.

Способность решать когнитивные задачи, например,распознавать геометрические фигуры, напрямую связана с уровнем витамина В12.

Таким образом, исследование показывает, что дефицит витамина B12 нарушает или, даже, замедляет развитие мозга у маленьких детей.

Детей, которые не развиваются в соответствии с их потенциалом, много, особенно в странах с низким уровнем жизни. Исследование норвежского ученого показывает, что восполнение дефицита витамина В12 в раннем возрасте может быть одной из мер для обеспечения их своевременного развития.

Подобные исследования также проводят в университетской больнице Tribhuvan University в Непале и Центре интервенционных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка (CISMAC) в Бергенском университете, Осло.

В странах с низким уровнем жизни, в частности, в Южной Азии, где люди едят мало мяса и других продуктов животного происхождения, замечают низкий уровень витамина B12. А ведь, согласно предыдущим исследованиям, витамин B12 важен для развивающегося мозга.

Исследователи взяли образцы крови у 500 младенцев в Бхактапуре (Непа и измерили уровень B12. Примерно через 5 лет они связались с 320 из этих детей и провели различные тесты, связанные с развитием когнитивных навыков.

У большинства непальских детей, участвовавших в исследовании, уровень витамина В12 не достигал критичной отметки, но, в то же время, был гораздо ниже рекомендованной нормы для нормального роста и развития. Этот факт норвежцы назвали скрытый дефицит витамина.

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Он заставляет клетки организма работать в экстренном режиме, что сигнализирует о неизбежной опасности. Данное исследование является одним из важных вкладов в решение загадки, связанной с последствиями низкого уровня B12 для когнитивного развития детей в раннем возрасте.
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 Теги: B12, витамин, мозг

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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