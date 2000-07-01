Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных витаминов для мозга
Ученые поделились результатом исследования.
Маленьким детям с дефицитом витамина B12 сложнее решать задачки на сообразительность, собирать пазлы, распознавать буквы и оценивать чувства других детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
– Мы обнаружили, что у детей в возрасте 5 лет с низким уровнем B12 в организме, оценки за тесты были намного ниже, чем у других, – сообщил исследователь Ингрид Квестид из исследовательского института Uni Research AS в Бергене, Норвегия.
Квестид опубликовал результаты своего исследования издании American Journal of Clinical Nutrition.
Мы обнаружили взаимосвязь между низким уровнем витамина B12 и особенностями развития, в частности, способностью распознавать сложные геометрические фигуры или эмоции других детей.
Способность решать когнитивные задачи, например,распознавать геометрические фигуры, напрямую связана с уровнем витамина В12.
Таким образом, исследование показывает, что дефицит витамина B12 нарушает или, даже, замедляет развитие мозга у маленьких детей.
Детей, которые не развиваются в соответствии с их потенциалом, много, особенно в странах с низким уровнем жизни. Исследование норвежского ученого показывает, что восполнение дефицита витамина В12 в раннем возрасте может быть одной из мер для обеспечения их своевременного развития.
Подобные исследования также проводят в университетской больнице Tribhuvan University в Непале и Центре интервенционных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка (CISMAC) в Бергенском университете, Осло.
В странах с низким уровнем жизни, в частности, в Южной Азии, где люди едят мало мяса и других продуктов животного происхождения, замечают низкий уровень витамина B12. А ведь, согласно предыдущим исследованиям, витамин B12 важен для развивающегося мозга.
Исследователи взяли образцы крови у 500 младенцев в Бхактапуре (Непа и измерили уровень B12. Примерно через 5 лет они связались с 320 из этих детей и провели различные тесты, связанные с развитием когнитивных навыков.
У большинства непальских детей, участвовавших в исследовании, уровень витамина В12 не достигал критичной отметки, но, в то же время, был гораздо ниже рекомендованной нормы для нормального роста и развития. Этот факт норвежцы назвали скрытый дефицит витамина.
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Он заставляет клетки организма работать в экстренном режиме, что сигнализирует о неизбежной опасности. Данное исследование является одним из важных вкладов в решение загадки, связанной с последствиями низкого уровня B12 для когнитивного развития детей в раннем возрасте.
Маленьким детям с дефицитом витамина B12 сложнее решать задачки на сообразительность, собирать пазлы, распознавать буквы и оценивать чувства других детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
– Мы обнаружили, что у детей в возрасте 5 лет с низким уровнем B12 в организме, оценки за тесты были намного ниже, чем у других, – сообщил исследователь Ингрид Квестид из исследовательского института Uni Research AS в Бергене, Норвегия.
Квестид опубликовал результаты своего исследования издании American Journal of Clinical Nutrition.
Мы обнаружили взаимосвязь между низким уровнем витамина B12 и особенностями развития, в частности, способностью распознавать сложные геометрические фигуры или эмоции других детей.
Способность решать когнитивные задачи, например,распознавать геометрические фигуры, напрямую связана с уровнем витамина В12.
Таким образом, исследование показывает, что дефицит витамина B12 нарушает или, даже, замедляет развитие мозга у маленьких детей.
Детей, которые не развиваются в соответствии с их потенциалом, много, особенно в странах с низким уровнем жизни. Исследование норвежского ученого показывает, что восполнение дефицита витамина В12 в раннем возрасте может быть одной из мер для обеспечения их своевременного развития.
Подобные исследования также проводят в университетской больнице Tribhuvan University в Непале и Центре интервенционных исследований в области охраны здоровья матери и ребенка (CISMAC) в Бергенском университете, Осло.
В странах с низким уровнем жизни, в частности, в Южной Азии, где люди едят мало мяса и других продуктов животного происхождения, замечают низкий уровень витамина B12. А ведь, согласно предыдущим исследованиям, витамин B12 важен для развивающегося мозга.
Исследователи взяли образцы крови у 500 младенцев в Бхактапуре (Непа и измерили уровень B12. Примерно через 5 лет они связались с 320 из этих детей и провели различные тесты, связанные с развитием когнитивных навыков.
У большинства непальских детей, участвовавших в исследовании, уровень витамина В12 не достигал критичной отметки, но, в то же время, был гораздо ниже рекомендованной нормы для нормального роста и развития. Этот факт норвежцы назвали скрытый дефицит витамина.
Читайте также: Диетологи рассказали, какая пища вызывает голод, а не подавляет его
Он заставляет клетки организма работать в экстренном режиме, что сигнализирует о неизбежной опасности. Данное исследование является одним из важных вкладов в решение загадки, связанной с последствиями низкого уровня B12 для когнитивного развития детей в раннем возрасте.
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