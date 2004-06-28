Раздел: Медицина
Назван вид орехов, вдвое снижающий риск диабета
Масштабное исследование провели в Лос-Анджелесе.
Регулярное употребление грецких орехов может вдвое снизить риск диабета второго типа. С заявлением об этом выступили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые проанализировали данные масштабного исследования с участием более 34 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, были изучены данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), касавшиеся нескольких десятков тысяч американцев возрастом 18-85 лет. В результате такого анализа авторы работы заключили: ежедневное потребление грецких орехов в количестве 30 граммов снижает вероятность возникновения диабета второго типа на 47%.
При этом ученые констатировали: употребление грецких орехов коррелирует со снижением риска диабета независимо от возраста, пола, расы, образования, ИМТ и интенсивности физических нагрузок.
«Диабетики часто имеют повышенные показатели кровяного давления, холестерина или триглицеридов, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
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Грецкие орехи, будучи богатым источником полиненасыщенного жира, а конкретно альфа-линоленовую кислоты, разновидности омега-3 жирных кислот, способствуют уменьшению вероятности развития данных патологий», — резюмировали исследователи.
Регулярное употребление грецких орехов может вдвое снизить риск диабета второго типа. С заявлением об этом выступили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которые проанализировали данные масштабного исследования с участием более 34 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В частности, были изучены данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), касавшиеся нескольких десятков тысяч американцев возрастом 18-85 лет. В результате такого анализа авторы работы заключили: ежедневное потребление грецких орехов в количестве 30 граммов снижает вероятность возникновения диабета второго типа на 47%.
При этом ученые констатировали: употребление грецких орехов коррелирует со снижением риска диабета независимо от возраста, пола, расы, образования, ИМТ и интенсивности физических нагрузок.
«Диабетики часто имеют повышенные показатели кровяного давления, холестерина или триглицеридов, что может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Читайте также: Этот овощ способен замедлить старение организма
Грецкие орехи, будучи богатым источником полиненасыщенного жира, а конкретно альфа-линоленовую кислоты, разновидности омега-3 жирных кислот, способствуют уменьшению вероятности развития данных патологий», — резюмировали исследователи.
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