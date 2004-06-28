Раздел: Медицина
Эти привычки могут стать причиной раннего старения
Как держать кожу в тонусе.
Исследователи провели наблюдение, в ходе которого выяснили причины и привычки, определяющие разницу в скорости старения людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Одной из самых распространенных ошибок, ведущих к ухудшению состояния организма и его старению, является исключение из своего рациона жиров.
Продукты, содержащие жиры, часто называются фактором повышенного холестерина в крови. Но не забывайте, что жиры растительного и животного происхождения необходимы организму.
Привычка сдерживать эмоции, скрывая моменты радости или негатива, тоже могут стать причиной преждевременного старения. Такая черта является разрушительной для психики и может способствовать развитию болезни Альцгеймера.
Кроме того, социальная изоляция также негативно влияет на организм. Общение позволяет поддерживать мозг человека в хорошей форме и стимулирует формирование и рост новых нейронов.
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Сон и отдых – наше все. Важно достаточно спать и отдыхать, отвлекаться от рутинных дел.
И еще одним серьезным провокатором преждевременного старения является курение.
Исследователи провели наблюдение, в ходе которого выяснили причины и привычки, определяющие разницу в скорости старения людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Одной из самых распространенных ошибок, ведущих к ухудшению состояния организма и его старению, является исключение из своего рациона жиров.
Продукты, содержащие жиры, часто называются фактором повышенного холестерина в крови. Но не забывайте, что жиры растительного и животного происхождения необходимы организму.
Привычка сдерживать эмоции, скрывая моменты радости или негатива, тоже могут стать причиной преждевременного старения. Такая черта является разрушительной для психики и может способствовать развитию болезни Альцгеймера.
Кроме того, социальная изоляция также негативно влияет на организм. Общение позволяет поддерживать мозг человека в хорошей форме и стимулирует формирование и рост новых нейронов.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Сон и отдых – наше все. Важно достаточно спать и отдыхать, отвлекаться от рутинных дел.
И еще одним серьезным провокатором преждевременного старения является курение.
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