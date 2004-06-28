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Раздел: Медицина  
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Эти привычки могут стать причиной раннего старения

Эти привычки могут стать причиной раннего старенияКак держать кожу в тонусе.

Исследователи провели наблюдение, в ходе которого выяснили причины и привычки, определяющие разницу в скорости старения людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Одной из самых распространенных ошибок, ведущих к ухудшению состояния организма и его старению, является исключение из своего рациона жиров.

Продукты, содержащие жиры, часто называются фактором повышенного холестерина в крови. Но не забывайте, что жиры растительного и животного происхождения необходимы организму.

Привычка сдерживать эмоции, скрывая моменты радости или негатива, тоже могут стать причиной преждевременного старения. Такая черта является разрушительной для психики и может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Кроме того, социальная изоляция также негативно влияет на организм. Общение позволяет поддерживать мозг человека в хорошей форме и стимулирует формирование и рост новых нейронов.

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Сон и отдых – наше все. Важно достаточно спать и отдыхать, отвлекаться от рутинных дел.

И еще одним серьезным провокатором преждевременного старения является курение.
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 Теги: привычки, старение

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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