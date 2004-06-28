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Раздел: Медицина  
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Назван секрет идеального сна

Назван секрет идеального снаСинтезу может помешать даже свет уличного фонаря.

Качественный сон – это не случайность. Чтобы за ночь удалось хорошо выспаться и набраться сил на новый день, надо спать в кромешной темноте.

По словам ученых, именно освещение, особенно, искусственное, приводит к проблемам со сном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.

Человеку нужно спать в полной темноте, потому что так устроен его организм. Даже в древности люди ложились спать с заходом Солнца, а вставали с восходом, и они даже не подозревали о принципах сна, ведь это было инстинктом.

Но из-за процесса эволюции люди изобрели искусственное освещение, чем серьезно себе навредили. Во время исследований ученые выяснили, что даже при малейшем намеке на лучи солнца в человеческом организме происходит нарушение синтеза мелатонина.

Это соединение отвечает за регуляцию суточных ритмов, выработка мелатонина должна проходить в полной темноте.

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И этому синтезу может помешать даже свет уличного фонаря, который светит в окно. То же самое касается включенных рядом гаджетов и других источников света. Поэтому если вы хотите лучше выспаться – делайте это в полной темноте.

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 Теги: сон, секрет

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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