Раздел: Медицина
Назван секрет идеального сна
Синтезу может помешать даже свет уличного фонаря.
Качественный сон – это не случайность. Чтобы за ночь удалось хорошо выспаться и набраться сил на новый день, надо спать в кромешной темноте.
По словам ученых, именно освещение, особенно, искусственное, приводит к проблемам со сном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.
Человеку нужно спать в полной темноте, потому что так устроен его организм. Даже в древности люди ложились спать с заходом Солнца, а вставали с восходом, и они даже не подозревали о принципах сна, ведь это было инстинктом.
Но из-за процесса эволюции люди изобрели искусственное освещение, чем серьезно себе навредили. Во время исследований ученые выяснили, что даже при малейшем намеке на лучи солнца в человеческом организме происходит нарушение синтеза мелатонина.
Это соединение отвечает за регуляцию суточных ритмов, выработка мелатонина должна проходить в полной темноте.
Читайте также: Раскрыт секрет идеального завтрака
И этому синтезу может помешать даже свет уличного фонаря, который светит в окно. То же самое касается включенных рядом гаджетов и других источников света. Поэтому если вы хотите лучше выспаться – делайте это в полной темноте.
Качественный сон – это не случайность. Чтобы за ночь удалось хорошо выспаться и набраться сил на новый день, надо спать в кромешной темноте.
По словам ученых, именно освещение, особенно, искусственное, приводит к проблемам со сном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мaximum.
Человеку нужно спать в полной темноте, потому что так устроен его организм. Даже в древности люди ложились спать с заходом Солнца, а вставали с восходом, и они даже не подозревали о принципах сна, ведь это было инстинктом.
Но из-за процесса эволюции люди изобрели искусственное освещение, чем серьезно себе навредили. Во время исследований ученые выяснили, что даже при малейшем намеке на лучи солнца в человеческом организме происходит нарушение синтеза мелатонина.
Это соединение отвечает за регуляцию суточных ритмов, выработка мелатонина должна проходить в полной темноте.
Читайте также: Раскрыт секрет идеального завтрака
И этому синтезу может помешать даже свет уличного фонаря, который светит в окно. То же самое касается включенных рядом гаджетов и других источников света. Поэтому если вы хотите лучше выспаться – делайте это в полной темноте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
683
0
Также советуем посмотреть
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
Оставьте свой комментарий