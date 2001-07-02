Врачи перечислили пять заболеваний, возникающих от кондиционера

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Кондиционер летом может стать не только спасителем от жары, но и причиной частых и серьезных болезней.

С момента, когда кондиционер приобрел популярность, возникли дискуссии о его пользе. Многие говорят о том, что от него, скорее, больше вреда: он ведет к переохлаждению, простудным заболеваниям, аллергии и т.д. Но настолько ли опасен кондиционер, как его описывают? Действительно, кондиционер может способствовать развитию