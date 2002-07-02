Раздел: Медицина
Врачи опровергли заблуждения о воспалении аппендикса
Многие люди верят в ложные мифы об аппендиците.
Как оказалось, в обществе бытует много заблуждений, относительно аппендицита. Многим людям знакомо понятие "аппендицит", а также то, как сильно болит внизу живота при воспалении аппендикса, но не всем известно, от чего на самом деле возникает этот недуг и кто находится в потенциальной опасности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
В обществе сформировалось несколько уже устоявшихся мифов об аппендиците, которые врачи принялись в очередной раз опровергать:
Аппендикс воспаляется из-за семечек. Это заблуждение слышал практически каждый, причем из уст собственных родителей.
На самом деле, медицина пока еще не установила единственно верной причины возникновения острого аппендицита.
Среди наиболее распространенных, которые могут отметить медики, это: инфекции, каловые камни, глисты, воспалительные процессы в толстой кишке и так далее.
Мясоеды рано или поздно столкнутся с аппендицитом. Остатки непереработанного мяса и вправду могут спровоцировать закупорку просвета аппендикса, так как вызывают брожение и гниение в кишках.
Но это не значит, что всем нужно стать вегетарианцами, просто количество мяса не должно превышать порцию в 200 г/день.
Аппендицит - это сугубо детский недуг. По статистике, действительно аппендикс вырезают чаще детям и подросткам, нежели взрослым людям, но бывают случаи, когда на операционном столе оказываются мужчины и женщины преклонного возраста.
Кстати, медики утверждают, что представительницы женского пола намного чаще сталкиваются с диагнозом "острый аппендицит", нежели мужчины.
Читайте также: Названы лучшие методы, помогающие побороть изжогу
Прежде, чем начать верить в какую-либо информацию относительно заболеваний, следует перепроверить ее на консультации с медиком.
Как оказалось, в обществе бытует много заблуждений, относительно аппендицита. Многим людям знакомо понятие "аппендицит", а также то, как сильно болит внизу живота при воспалении аппендикса, но не всем известно, от чего на самом деле возникает этот недуг и кто находится в потенциальной опасности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
В обществе сформировалось несколько уже устоявшихся мифов об аппендиците, которые врачи принялись в очередной раз опровергать:
Аппендикс воспаляется из-за семечек. Это заблуждение слышал практически каждый, причем из уст собственных родителей.
На самом деле, медицина пока еще не установила единственно верной причины возникновения острого аппендицита.
Среди наиболее распространенных, которые могут отметить медики, это: инфекции, каловые камни, глисты, воспалительные процессы в толстой кишке и так далее.
Мясоеды рано или поздно столкнутся с аппендицитом. Остатки непереработанного мяса и вправду могут спровоцировать закупорку просвета аппендикса, так как вызывают брожение и гниение в кишках.
Но это не значит, что всем нужно стать вегетарианцами, просто количество мяса не должно превышать порцию в 200 г/день.
Аппендицит - это сугубо детский недуг. По статистике, действительно аппендикс вырезают чаще детям и подросткам, нежели взрослым людям, но бывают случаи, когда на операционном столе оказываются мужчины и женщины преклонного возраста.
Кстати, медики утверждают, что представительницы женского пола намного чаще сталкиваются с диагнозом "острый аппендицит", нежели мужчины.
Читайте также: Названы лучшие методы, помогающие побороть изжогу
Прежде, чем начать верить в какую-либо информацию относительно заболеваний, следует перепроверить ее на консультации с медиком.
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